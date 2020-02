L’ITF lève la suspension à Robert Farah

La Fédération Internationale de Tennis (ITF) a annoncé lundi avoir levé la suspension imposée au joueur de tennis colombien Robert Farah pour avoir été testé positif à la boldénone dans un contrôle auquel il a été soumis en octobre.

“Je tiens à remercier ma famille, mon ami et collègue Sebas (Cabal), mon équipe de travail et tous mes amis et fans en Colombie et dans le monde qui m’ont toujours soutenu, surtout pendant cette période si épuisante où je devais prouver mon innocence” , a déclaré le Colombien dans un communiqué, qui peut être renvoyé devant les tribunaux immédiatement.

Farah, qui, avec Cabal, a été proclamé champion de double de l’Open de Wimbledon et des États-Unis en 2019, est le numéro un dans le classement des doubles de cette catégorie et a fait valoir qu’il n’avait jamais consommé de substances qui tentaient de lutter contre le fair-play, a-t-il déclaré. que la découverte de boldenone dans votre corps pourrait être due à la consommation de boeuf.

Selon l’ITF, le joueur de tennis colombien avait été provisoirement suspendu depuis le 21 janvier dernier pour avoir été testé positif à boldenona, un stéroïde injectable dérivé de la testostérone qui a des propriétés anabolisantes, mais a décidé de lever la suspension pour vérifier que la présence de boldénone dans son corps était involontaire.

En ce sens, il a expliqué que les tests ont exclu que la substance avait été injectée, car si cela avait été ainsi “cela aurait entraîné des niveaux beaucoup plus élevés que ceux trouvés”.

“La concentration en boldénone était extrêmement faible et rien ne prouvait que Farah avait consommé quelque chose de différent entre la consommation de viande et le moment du test. Un test effectué le 28 décembre 2019 a été négatif en raison de la présence de toute substance interdite “, ont déclaré les avocats du joueur de tennis dans un communiqué.

Farah Il a donné un échantillon d’urine dans un contrôle antidopage le 17 octobre, alors qu’il n’était pas en compétition.

Dans la lettre publiée sur les réseaux sociaux, Farah, qui n’a pas pu disputer l’Open d’Australie, a expliqué que deux semaines avant le test positif, il en avait fait un autre qui donnait un résultat négatif, en plus d’avoir été testé “au moins 15 fois au hasard tout au long de l’année”.

“Comme l’a déclaré le Comité olympique colombien en 2018, cette substance se trouve fréquemment dans la viande colombienne et peut affecter les résultats des tests pour les athlètes. Je suis sûr que c’est ce qui a généré le résultat du test en question”, a-t-il déclaré. ensuite.

