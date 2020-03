L’ITF publie de nouvelles règles concernant la menace du coronavirus au tennis

L’ITF a enfin mis en lumière le travail accompli par l’organisation pour contrer la gigantesque menace du Coronavirus. La maladie a déjà fait des ravages dans le monde du tennis avec de nombreux événements ITF, WTA et ATP reportés ou annulés en Chine, en Corée du Sud et au Japon.

Lors d’une conversation avec UBITENNIS, Heather Bowler, directrice exécutive des communications de la Fédération internationale de tennis à Londres, a ouvert la réponse élaborée par l’organisation.

Que fait l’ITF contre la maladie?

Bowler a expliqué que l’ITF prend la maladie au cas par cas. Pour être honnête, la nature imprévisible de la pandémie rend leur réponse justifiable. Voici ce qu’elle avait à dire –

«L’ITF surveille en permanence les données et informations des autorités compétentes sur l’évolution du virus et examine la situation au quotidien. La situation est différente dans chaque pays. » Dit-elle.

«Nous surveillons les notifications de l’OMS, examinons les restrictions de voyage émises par les autorités nationales et consultons des experts en sécurité et des médecins pour suivre la situation quotidiennement. Les décisions concernant des événements spécifiques continuent d’être prises au cas par cas sur la base de ce moment. »

Heather Bowler

Savoir plus – “Vous envisagez probablement une annulation” – Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en grand danger

Fait intéressant, l’ITF est également responsable de la conduite de l’événement de tennis aux Jeux olympiques. Cela signifie que le plan d’action qu’il prendra aura une grande influence sur les prochains Jeux olympiques de Tokyo. En fait, l’événement voit se développer des doutes autour de lui. Cela est dû au fait que le pays est un foyer du Coronavirus.

Bowler a eu de bonnes nouvelles pour les joueurs. Ils ne seront pas condamnés à une amende s’ils se retirent en raison du Coronavirus. En effet, la situation se détériore déjà à un rythme très rapide et a d’énormes répercussions.

Y a-t-il une politique mondiale en place?

Cependant, au milieu des préoccupations soulevées par l’OMS, une politique mondiale devient imminente. C’est ce que l’ITF avait à dire à propos de la même chose –

Nous sommes en communication régulière avec l’ATP et la WTA. Actuellement, l’évolution du virus reste spécifique à chaque pays et les décisions relatives aux événements sont prises au cas par cas. » L’ITF a réitéré.

«Nous surveillons en permanence la situation et les données fournies par l’OMS, ainsi que les politiques et restrictions de voyage émises par les autorités nationales compétentes, ainsi que les conseils d’experts médicaux et de sécurité. Si la situation évolue et que le besoin se fait sentir, nous réexaminerons une politique mondiale. »

Ce qui inspire un peu d’espoir, c’est que Bowler pense que la situation est en contrôle. Des mesures appropriées sont déjà prises. La cravate de la Coupe Davis entre le Japon et l’Équateur n’aura pas de spectateurs pour des raisons de sécurité.

Espérons que l’ITF trouve la meilleure voie à suivre.