L’ITF sous pression après le succès de l’ATP Cup

L’ancien numéro un mondial Lleyton Hewitt a déclaré que l’ITF avait subi des pressions après le succès de la première Coupe ATP au début de la saison, selon ABC.net. Hewitt a commenté: “Je pense que les ITF [International Tennis Federation] sous beaucoup de pression cependant, uniquement avec la force de la Coupe ATP et ce format et la foule.

Vous savez, je suis peut-être partiale, mais la foule d’Australie à tous les niveaux avec chaque pays qui a joué était assez incroyable. Ce fut un grand spectacle, non seulement en direct, mais je pense que cela s’est incroyablement bien passé à la télévision. C’était la chose la plus décevante pour moi à Madrid l’année dernière, c’était purement la foule.

Je préférerais de beaucoup être là-bas et avoir une atmosphère et une foule contre vous plutôt que d’y jouer avec 20 ou 30 personnes. “Hewitt n’est pas le premier à exprimer ses préoccupations concernant la Coupe Davis et la Coupe ATP.

Le numéro un mondial Novak Djokovic a déclaré qu’il n’y avait pas de place dans le calendrier du tennis pour deux épreuves ATP et le numéro 2 mondial Rafael Nadal a également appelé à n’avoir qu’une seule épreuve par équipe. Bien que l’ITF et l’ATP aient indiqué qu’ils étaient ouverts à une fusion, Hewitt déclare: “Je ne suis pas sûr qu’ils fusionneront cependant, pour être honnête.

Il a été assez difficile de faire face à l’ITF depuis 25 ans, donc je ne suis pas sûr que cela va changer du jour au lendemain. “Hewitt, qui est le capitaine de la Coupe Davis d’Australie, dit qu’il veut garder l’événement à Madrid chaque année. voir le changement.

“C’est censé être une compétition internationale, si nous continuons à y jouer à Madrid chaque année, il y aura des problèmes avec ça. Le calendrier était difficile à Madrid et je pense que c’était la plus grande différence avec la Coupe ATP.

Nous avons toujours eu ce jour de congé après les matchs… nous attendions à ce que nous finissions à 2 ou 3 heures du matin, puis nous sauvegardions le jour suivant dans un grand quart de finale après que nos adversaires avaient eu un jour et demi de repos était une chose difficile pour nos garçons. avec.”