L’ITF “soutient” la décision du CIO sur le report des Jeux de Tokyo 2020

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé mardi 24 mars 2020 qu’il reporterait les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à 2021. La décision a été saluée par toutes les fédérations sportives, y compris la Fédération Internationale de Tennis (ITF).

Dans un communiqué de presse, l’ITF a indiqué qu’elle se félicitait de la décision de l’instance dirigeante des Jeux olympiques à la lumière de la pandémie de Covid-19 qui ne semble pas s’atténuer. La déclaration de l’ITF a déclaré: «La situation sanitaire mondiale continue d’évoluer à un rythme extraordinaire et nous sommes confrontés à une situation sans précédent qui exige un leadership responsable et la prise de décisions éclairées.

Bien que ce soit une déception amère pour tous ceux qui se préparent et s’entraînent dur, nous comprenons tous que la protection de la vie humaine, de la santé et de la sécurité passe avant tout. «L’ITF soutient cette décision et continuera de collaborer pleinement avec le CIO et l’IPC à l’horizon 2021.

Nous avons hâte de voir tous les athlètes, les bénévoles et les fans quand il sera sécuritaire pour nous de nous rencontrer et de participer de notre mieux aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 ». Plus tôt, les comités olympiques et paralympiques du Canada ont annoncé qu’aucun athlète canadien ne voyagerait pour participer aux Jeux de Tokyo s’ils devaient aller de l’avant, malgré la pandémie répandue.

Des joueurs de tennis canadiens tels que Vasek Pospisil, Felix Auger-Aliassime, Gabriela Dabrowski ont soutenu cet appel, parmi d’autres athlètes canadiens, qui devaient potentiellement jouer aux Jeux olympiques. C’est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu’un événement olympique ne se tiendra pas dans son cycle quadriennal.