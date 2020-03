Dans une déclaration signée par David Haggerty, le Fédération Internationale de Tennis a fait part de son plein respect de la décision prise aujourd’hui par le Comité international olympique. S’appuyant sur les raisons qui ont forcé le report de la Jeux Olympiques de Tokyo, l’ITF comprend et soutient que la santé des personnes et les délais nécessaires pour la garantir sont de la plus haute priorité.

