Ljubicic: “Federer est ma première, deuxième et troisième priorité”

Né à Banja Luka, Ivan Ljubicic Enfant, il a subi les ravages de la guerre en Bosnie et s’est enfui en Croatie avec sa mère et son frère, tandis que son père a été contraint d’y rester. Un an après cela, Ljubicic frappait déjà avec une raquette à Turin, devenant rapidement un jeune homme prometteur qui, au fil des ans, est devenu le numéro 3 mondial. Aujourd’hui, étant l’un des deux entraîneurs de Roger Federer, essayez de rendre les dernières années de la carrière suisse aussi réussies que possible et ainsi vous pouvez laisser vos réalisations dans une position encore plus élevée.

Quand il a pris sa retraite et peu de temps après, Federer l’a nommé entraîneur, beaucoup pensaient que le Suisse faisait une erreur car peu de gens lui faisaient confiance pour rejoindre l’équipe. La blessure de Roger en 2016 a mis encore plus de pierres sur le chemin d’Ivan, qui a continué à travailler avec Federer jusqu’à ce que nous puissions voir une partie de son travail dans cette grande année 2017 pour le Suisse, où il a remporté deux tournois du Grand Chelem. De Ljubicic, Roger a dit qu’il était “très intelligent et un leader naturel”. Ce n’est pas là par hasard, tout a du sens.

L’esprit derrière le «nouveau» revers de Federer en 2017 était le sien. Presque personne n’a parlé de Ljubicic, mais vous avez dû lui donner tout le mérite d’ajouter quelque chose de nouveau au tennis de Roger après près de deux décennies en tant que professionnel. L’intégration dans l’équipe geniale de Bâle n’est pas facile non plus. Les entraîneurs Federer viennent de durer trop longtemps et il termine sa cinquième saison consécutive. Personne sauf Luthi n’a duré si longtemps avec le vainqueur de 20 grands. Comme Roger l’a dit lui-même, «l’important est que je sache m’intégrer à ma famille», il est donc normal de le voir même jouer avec ses enfants parfois.

Le Croate n’est pas très donné pour donner des interviews mais Tages Anzeiger a réussi à parler brièvement avec lui, profitant de ce petit arrêt qu’ils auront dans le circuit en raison de l’opération que Federer a eu sur son genou droit et qui le forcera à être hors du circuit jusqu’à Juin Avec l’aide de @ Camerlengo73_2, nous avons pu découvrir les mots de Ljubicic dans lesquels il donne des détails sur la blessure du Suisse et ses motivations à ses côtés.

“Il (Federer) est ma première, deuxième et troisième priorité. Je suis disponible pendant les 52 semaines de l’année et je le resterai tant qu’il voudra continuer à jouer. Le tennis court dans mes veines et il a toujours toujours mon grand amour. Je suis reconnaissant pour le des opportunités qu’il m’a offertes dans ma vie mais aucune n’a été plus grande que d’avoir le privilège de travailler avec Roger “, admet le coach, qui profite désormais de ce temps sans voyager pour s’occuper de ses deux agences, dans lesquelles il dirige des joueurs de tennis comme Coric ou Kostyuk .

Ivan donne également des détails sur la réhabilitation que Federer est en train de faire. Le Croate ne s’est pas séparé de lui depuis qu’il a opéré et se trouve en Suisse sur les traces de son joueur. “Jusqu’à présent, la réhabilitation est excellente. J’espère être bientôt avec lui sur le terrain”, a expliqué Ljubicic. Lorsque le journaliste lui demande s’il continuera à entraîner d’autres joueurs lorsqu’il ne sera plus avec Federer, il préfère ne pas répondre. “C’est quelque chose que je ne peux pas imaginer en ce moment”, dit-il.

