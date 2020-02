Lleyton Hewitt et ses prévisions pour Roland Garros

Légende en direct de ce sport. Ainsi peut-on définir la carrière de Rafael Nadal et plus précisément dans l’argile. Sur cette surface, les Baléares ont conquis onze titres, construisant une hégémonie historique qui a commencé en 2005 et a connu son dernier chapitre en 2019. Avec tous ces titres, il a remporté le label de roi absolu de l’argile . De plus, c’est avec Margaret Court les seuls joueurs à avoir remporté le même Grand Chelem onze fois. Obtiendra-t-il le douzième en 2020? Lleyton Hewitt Il l’a analysé et voit à nouveau les Baléares comme un favori.

Rafael Nadal est toujours le favori: “Année après année, on parle de la possibilité que cette saison soit celle du déclin de Rafa en terre battue, mais chaque année elle est surmontée. En 2019, elle n’a pas commencé de la meilleure façon possible, mais a culminé avec style. ce 2020 est toujours le grand favori de Roland Garros devant les autres, bien qu’il devra travailler plus dur s’il veut continuer à étendre sa légende dans ce tournoi. “

Novak Djokovic et sa chance de gagner à Roland-Garros: “Il y a deux joueurs qui peuvent battre Nadal à Roland Garros et l’un d’eux est Novak Djokovic. Le joueur de tennis serbe sait déjà ce que c’est que de gagner à Paris et a également disputé quelques finales, donc il connaît très bien les installations et il est des quelques joueurs qui ont pu gagner Rafa dans ce tournoi. Tout dépendra de la façon dont il se prépare pour ce tournoi, mais je ne doute pas que Djokovic sera parmi les favoris pour le titre final “, a déclaré l’Australien dans des déclarations recueillies par Tête de tennis

Le style de jeu de Djokovic est pratique pour l’argile: “Parmi les trois grands, je pense que Djokovic est le joueur qui s’habitue le mieux à chaque surface. Roger a du mal à gagner au sol et Rafa sur l’herbe, mais il peut faire de grandes choses sur n’importe quelle surface. En raison de la façon dont il se déplace et glisse à terre, Djokovic est l’un des grands candidats non seulement pour Roland Garros, mais aussi pour le 1000 Masters qui se jouera sur terre battue. De plus, il a un physique prodigieux pour affronter le meilleur des cinq sets. “

Les options de Dominic Thiem: “À mon avis, c’est le troisième favori à remporter à Roland-Garros. Il est appelé à être le successeur de Nadal comme roi de la terre battue. Il récolte généralement de très bons résultats sur terre et selon ce que nous voyons ces semaines, il prépare un calendrier très intelligent, afin de ne pas trop se fatiguer pour ce rendez-vous. Comme pour Djokovic, s’il a sa journée, il peut battre Nadal et ajouter une fois pour toutes son premier titre du Grand Chelem. “

