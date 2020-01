Lleyton Hewitt fait l’éloge de son équipe avant le choc de la Coupe Davis avec le Brésil

L’Australie, 28 fois championne de la Coupe Davis, accueillera le Brésil au Memorial Drive Tennis Club à Adélaïde du 6 au 7 mars lors des éliminatoires de la Coupe Davis. Avec 11 autres matchs à travers le monde, les Australiens auront l’occasion de voir leurs meilleurs joueurs au Memorial Drive Club remanié qui a accueilli les événements ATP et WTA au cours de la troisième semaine de la saison.

Novak Djokovic et Alex de Minaur ont été contraints de se retirer de l’ATP 250 avant l’Open d’Australie et la foule a toujours eu l’occasion de regarder certains des meilleurs joueurs du monde, avec quatre jeunes atteignant la demi-finale et Andrey Rublev qui est devenu le premier champion.

Deux mois plus tard, les fans de tennis australiens acclameront l’équipe nationale contre le Brésil, l’Australie cherchant une place à la finale de la Coupe Davis à Madrid pour la deuxième année consécutive. Confiant sur les capacités de son équipe, Lleyton Hewitt espère une autre solide course en Coupe Davis qui commence à partir d’Adélaïde comme la précédente en 2019, soulignant la profondeur du tennis australien en simple en ce moment et recherchant le meilleur résultat possible devant des fans à domicile.

“Adélaïde était le coup d’envoi de notre campagne de Coupe Davis en 2019, et nous sommes impatients de revenir alors que nous cherchons à nous qualifier à nouveau pour la finale à Madrid. Toute opportunité de jouer pour l’Australie est spéciale et particulièrement à domicile en Australie-Méridionale.”

Nous avons beaucoup de profondeur dans le classement masculin en ce moment, en particulier en simple avec six joueurs dans le top 100, donc nous serons prêts à affronter le Brésil “, a déclaré le capitaine de la Coupe Davis, Lleyton Hewitt. PDG de Tennis SA Debbie Sterrey a déclaré: “Nous sommes ravis que le nouveau centre Memorial Drive Tennis Center ait été sélectionné pour accueillir les qualifications de la Coupe Davis entre l’Australie et le Brésil.

L’Australie du Sud a adopté Adelaide International au cours de sa première année et nous nous attendons à ce que la communauté locale et les visiteurs inter-États viennent à nouveau en force pour soutenir le vert et l’or en mars. “

“L’investissement de 10 millions de dollars du gouvernement libéral de Marshall dans le réaménagement de l’enceinte sportive Memorial Drive a prouvé une fois de plus qu’il peut attirer des événements et des athlètes de renom dans notre État. Accueillir à nouveau certains des plus grands noms du tennis en quelques semaines les avoir accueillis, insufflera encore plus de vie dans l’été sportif australien et les dépenses économiques supplémentaires des visiteurs “, a déclaré le Premier ministre Steven Marshall.