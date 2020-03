Lleyton Hewitt: “Je suis très content du niveau que mes joueurs ont offert”

Le capitaine australien de la Coupe Davis, Lleyton HewittIl était très fier du niveau offert par ses joueurs et l’Australie se bat à nouveau pour remporter la Coupe Davis. Je n’ai rien eu de facile avec la perte de ses grandes figures comme Nick Kyrgios et Alex de Miñaur, mais malgré tout, ils ont réussi à partir en tant que vainqueurs du duel contre le Brésil: “Je suis très content du niveau que mes joueurs ont offert dans ces deux jours. Je leur ai dit que cette semaine, nous pourrions gagner la Coupe Davis, mais nous pourrions la perdre. Nous allons très bien et maintenant je dois leur souhaiter bonne chance pour leurs prochains tournois. Ils penseront à la Coupe Davis plus tard. “

