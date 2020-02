Lleyton Hewitt: «Kyrgios doit être bien mentalement et physiquement

Le mois de mars apparaît déjà au coin de la rue et avec lui les premiers qualificatifs de l’année en Coupe Davis. Les qualificatifs du premier tour se disputeront les jours 6 et 7 pour un billet qui les ramènera à la phase finale qui se tiendra encore une année dans la Magic Box de Madrid. Australie va mettre tout le bois de chauffage de cette série contre le Brésil qui les mène au but, mais nous devons d’abord voir comment leurs principaux protagonistes arrivent: Nick Kyrgios et Alex De Miñaur. Pour en parler, personne de mieux que Lleyton Hewitt, qui a laissé son avis sur L’âge en une semaine où les deux joueurs s’affrontent dans l’ATP 500 d’Acapulco.

Nous n’avons pas vu Kyrgios depuis qu’il a perdu en huitièmes de finale de l’Open d’Australie contre Rafa Nadal, une absence que Hewitt explique en détail. «Il s’est inscrit aux tournois de New York et Delray Beach mais, après tous les grands matchs auxquels il avait participé Open d’AustralieIl a dû se retirer des deux épreuves lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’était pas encore prêt à concourir. Je pense que c’est vraiment important pour lui, mentalement et physiquement, tout au long de l’année. Cela dépend beaucoup de ce que vous ressentez », explique l’ancien numéro un mondial.

«La semaine dernière, il est allé à Delray Beach et a essayé de jouer, mais il n’était pas prêt. Il est maintenant à Acapulco et je pense que ce sera un moment important pour lui lors du choix de son calendrier. Dans mon cas, en tant que capitaine de la Coupe Davis, vous voulez souvent que les joueurs arrivent avec de nombreux matchs en tête en pensant qu’ils peuvent sortir et jouer une série. Quant à Kyrgios, simplement il s’agit d’être bien mentalement et physiquement, prêt à concourir, à voir bien frapper le ballon », renforce Adélaïde, toujours à l’affût de tous ses joueurs.

Dans l’attente également de De Miñaur, son œil droit. Celui de Sydney est revenu ce matin sur les pistes en perdant au premier tour d’Acapulco contre Kecmanovic après plus d’un mois complètement arrêté après sa blessure en Coupe ATP. «Lorsque nous nous sommes assis pour la première fois après la blessure, il était clair que Je voulais jouer à l’Open d’Australie, même avec la rupture de mon muscle abdominal. Les faits étaient qu’une grande partie du personnel médical devait l’avertir du risque qui existait s’il sortait au tribunal, il y avait la possibilité de l’aggraver. Ce n’était pas une décision facile pour quelqu’un d’aussi jeune et anxieux, quelqu’un qui avait si bien joué, mais c’était la bonne décision », se souvient le double champion du Grand Chelem.

Mais il y a une chose au-dessus de ses garçons qui inquiète plus Hewitt que toute autre chose: la compétition. Un nouveau format de Coupe Davis qui a été créé en 2019 sous la direction de Tennis Kosmos et qu’il ne convainc pas tous les participants de la même manière. «Il a été assez difficile de traiter avec l’ITF depuis 25 ans, donc je ne suis pas sûr que le format changera du jour au lendemain. Cependant, je pense que l’ITF est sous forte pression. Avec la façon dont la Coupe ATP a bien fonctionné en janvier et comment la foule est venue, nous verrons. Pour moi, la chose la plus décevante à propos de Madrid a été le public et l’environnement, ce n’était pas la Coupe Davis. Ce n’est pas la Coupe Davis telle que nous la connaissons, chez nous, qui vous oblige à jouer dans des stades hostiles. Je préfère y revenir et vivre cet environnement, même si c’est contre, que de jouer devant 30 personnes », estime-t-il.

