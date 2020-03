“L’objectif est clair – obtenir 11 millions d’euros” – Rafael Nadal incite les compatriotes

L’Espagne traverse une période dévastatrice avec la maladie des coronavirus qui pèse sur la nation. Le COVID-19 décompose tous les domaines de la vie, ce qui signifie qu’il affecte non seulement votre santé, mais aussi l’économie, votre mode de vie et même la qualité de vie. Au milieu du chaos et des destructions, Rafael Nadal s’est levé et a lancé une campagne pour aider son pays en ces temps difficiles.

L’Espagne est désormais le deuxième pays le plus touché avec le COVID-19. Pas plus tard qu’hier, l’Espagne a dépassé la Chine en termes de décès causés par COVID-19, avec un total de 3 434 décès. C’est un chiffre vraiment effrayant. Ils ont désespérément besoin d’aide pour soulager leurs souffrances et s’assurer d’avoir les moyens financiers de fournir des soins médicaux à tous les patients.

Rafael Nadal exhorte tout le monde à aider

Rafael Nadal, un héros national espagnol, a décidé de rallier le peuple et d’aider. Le champion du Grand Chelem, 19 fois, a tweeté son plan au monde en exhortant les autres à faire leur part et à participer.

Ha llegado la hora de que el deporte español consigamos #nuestramejorvictoria.

Colabora en el proyecto #CruzRojaResponde con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225. @paugasol y yo la tenemos en camino. ¿Te unes?

👉 https://t.co/FkUPrvfhpr#vamos 👆🏻🎾 🏀 🙏 pic.twitter.com/pWYIfPfj0U

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 26 mars 2020

Pour ceux qui ne parlent pas la langue espagnole, nous avons essayé de traduire ses mots du mieux que nous pouvons.

«Je réfléchis depuis quelques jours à la façon dont je peux aider et apporter mon grain de sable. Après y avoir longuement réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que tous les Espagnols ne nous ont jamais fait défaut, athlètes. Vous avez toujours été à nos côtés. Nous sommes ce que nous sommes grâce à votre soutien et nous ne pouvons plus vous décevoir. L’objectif est clair, obtenir 11 millions d’euros pour venir en aide à 1 350 000 personnes. Pau et moi avons déjà fait notre don, nous vous faisons confiance car ce sera notre meilleure victoire. »

Cela ne vient guère comme une surprise de Rafa. Tout au long de sa carrière, il a été un gentleman immaculé et une personne empathique. Il a toujours soutenu que c’est un privilège d’être dans la position où il se trouve.

L’Espagnol a déjà fait un don avec le basketteur espagnol Pau Gasol. Faisons également notre part pour aider et suivre l’exemple de Rafa. En période de désespoir, la solidarité est la voie à suivre.