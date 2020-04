L’objectif est d’amener Dominic Thiem au n ° 1 mondial

L’entraîneur Nicolas Massu dit que lui et Dominic Thiem ont établi le plus haut niveau possible car l’objectif est d’aider l’Autrichien à devenir le n ° 1 mondial du tennis. Thiem, 26 ans, a ajouté Massu à son équipe d’entraîneurs en février 2019 et leur collaboration n’a été qu’un succès jusqu’à présent.

Comme la relation de Thiem avec l’entraîneur Gunter Bresnik était en déclin – l’Autrichien a amené Massu et peu de temps après s’est séparé de son entraîneur de longue date Bresnik. Thiem est arrivé à la quatrième place de la liste ATP en 2017, mais a eu du mal à dépasser les Big Three et à atteindre un nouveau classement en carrière.

Avec l’arrivée de Massu, cela a changé car l’Autrichien a atteint un nouveau classement de n ° 3 mondial en mars dernier. “Le but est bien sûr de s’améliorer, mais je dirais que c’est le but de tous les entraîneurs. Avec Dominic, nous nous sommes clairement fixé l’objectif d’atteindre le No.

1 place au monde. Je sais que Dominic fera tout pour essayer d’y arriver “, a déclaré Massu sur Instagram Live, comme l’a révélé We Love Tennis France.” C’est un joueur sérieux, bien éduqué, et dont le comportement est très apprécié des fans.

Je veux donc l’aider à réaliser ses rêves. Je sais que ce chemin sera long et que, pour ma part, je devrais toujours avoir en tête l’objectif de progresser en tant qu’entraîneur. “Thiem a remporté son premier titre de Masters l’an dernier après avoir battu Roger Federer en finale d’Indian Wells. L’Autrichien a également terminé deuxième de l’Open de France l’année dernière et de l’Open d’Australie de cette année, respectivement.