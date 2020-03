L’objectif est maintenant d’être dans le Top 15, de finir l’année comme ça

La star du tennis kazakhe Elena Rybakina était déjà sur une lancée en 2020 pour atteindre la finale de 3 événements sur le circuit cette année et dit qu’elle doit son succès au travail acharné pendant la pré-saison avec son entraîneur. Dans une interview exclusive à Vavel, Rybakina dit: «J’ai beaucoup travaillé avec mon entraîneur et j’ai eu une excellente pré-saison et je viens de travailler.

Je pense que lors des trois derniers tournois, j’ai amélioré mon service car avant je n’avais peut-être qu’une seule bonne journée [serving], mais aujourd’hui, je sers vraiment bien et cela m’aide beaucoup à gagner les matchs et je pense que nous avons amélioré un peu tout.

nous [still] ont beaucoup de choses à améliorer. J’ai beaucoup d’expérience maintenant, mais je [am] apprendre toujours quelque chose de nouveau. Par exemple, j’ai disputé une finale à Saint-Pétersbourg puis la deuxième semaine contre [Simona] Halep. Finales complètement différentes et je pense que je me suis amélioré.

J’ai suivi la tactique, donc j’apprends à chaque fois. Je pense que la forme physique la première fois que j’ai eu la pré-saison comme six semaines, donc je me sentais beaucoup mieux, mais je me bats aussi. Ce n’est pas facile à chaque fois. Tous les matchs pour trois sets, donc je pense que c’est juste parce que je me bats et physiquement, oui. “

Parlant de ses objectifs pour le reste de la saison, Rybakina dit: “Je veux gagner le Grand Chelem et nous verrons. J’essaierai, bien sûr, mais, je veux dire, je pense que l’objectif maintenant est d’être dans le Top 15, terminer l’année comme ça parce que j’ai commencé vraiment bien, donc juste pour continuer à jouer comme ça. ” Rybakina, 20 ans, est actuellement classée n ° 17 au classement mondial en carrière.