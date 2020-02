Londero entre en demi-finale de l’Open d’Argentine

Le duel argentin vendredi dans la Open d’Argentine c’était entre les mains de Juan Ignacio Londero, qui a battu 6-4 7-6 (4) pour Guido Pella en quart de finale. Le Cordoba a encore augmenté le niveau qu’il avait déployé avant Laslo Djere: il s’est amélioré avec le service dans les moments difficiles, a marqué une tendance avec son entraînement et a même eu le plaisir de jouer quelques drop drops qui ont rendu le public présent délirant dans le Club de tennis sur gazon de Buenos Aires. Pendant ce temps, Pella, qui ne trouve toujours pas le jeu qui l’a mené au Top 20 en 2019, a fait plus d’erreurs directes que le Mole et n’a pas pu prendre deux points de set dans le deuxième set. D’un autre côté, le rival de Londero sera Casper Ruud depuis qu’il a gagné 7-5 6-1 a Dusan Lajovic.

