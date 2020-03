L’Open Banc Sabadell Sabadell 2020 mettra en vedette jusqu’à 6 joueurs parmi les 10 meilleurs

Bien que la présentation officielle du tournoi ait dû être reportée par mesure de précaution contre le coronavirus, L’Open de Barcelone Banc Sabadell a annoncé aujourd’hui la «liste d’entrée» des joueurs inscrits qui participera à l’ATP500 de la ville.

En tout, 6 Top 10 (Nadal, Thiem, Medvedev, Tsisipas, Berretini et Goffin) et jusqu’à quatre champions du certmanen (Nadal et Thiem susmentionnés, plus Verdasco et Nishikori).

Sur les 48 qui feront partie du tableau principal, 36 sont des joueurs de tennis officiellement confirmés et ils seront dans la 68ème édition du cinquième ATP500 de la saison. Il faut y ajouter 6 de la phase précédente, 5 invités («wildcards»), dont on sait déjà que l’un d’eux sera la jeune promesse de «l’Armada» Carlos Alcaraz, et une place réservée à un » exemption spéciale », au cas où le cas se produirait.

GERASIMOV (69 ATP) FERME LA «LISTE D’ENTRÉE» DU TABLEAU PRINCIPAL

Le chiffre «exonéré spécial» est que tout joueur qui n’a pas de place dans le tableau principal d’un tournoi (soit par classement, soit parce qu’il ne s’était pas inscrit au concours de cette semaine et a ensuite envisagé d’y jouer) mais qui a fait des demi-finales ou une finale dans un événement ATP de La semaine précédente, vous pouvez accéder à la table finale, si vous en faites la demande, sans passer par la précédente.

Si ce fait ne se produit pas, cet endroit «exempté spécial» irait à premier remplaçant qui n’a pas accédé au tableau principal. Dans ce cas, ce serait pour le Français Pierre-Hugues Herbert, numéro 71 du classement et ne devrait donc pas passer par le précédent.

Pour le moment, s’il n’y a pas de blessés ou de blessés de dernière minute, la «liste des participants» du tableau principal de l’Open de Barcelone Banc Sabadell a clôturé à 69 ATP, de la main du biélorusse Egor Gerasimov. Les joueurs en dessous de ce classement, sauf s’ils ont reçu un joker, doivent passer par la phase précédente de l’événement s’ils veulent accéder au tableau principal.

LISTE COMPLÈTE DE TENNIS CONFIRMÉ

Ceux-ci sont le 36 joueurs confirmés par l’organisation de l’ATP500 à Barcelone et cela fera partie de l’édition 2020 du tournoi de la ville.

Nadal, Rafael ESP 2 Thiem, Dominic AUT 3 Medvedev, Daniil RUS 5 Tsitsipas, Stefanos GRE 6

Berrettini, Matteo ITA 8 Goffin, David BEL 10 Fognini, Fabio ITA 11 Bautista Agut, Roberto ESP 12

Schwartzman, Diego ARG 13 Rublev, Andrey RUS 14 Khachanov, Karen RUS 15 Shapovalov, Denis CAN 16

Garin, Cristian CHI 18 Auger-Aliassime, Felix CAN 20 Paire, Benoit FRA 22 Lajovic, Dusan SRB 23

Carreño Busta, Pablo ESP 25 De Miñaur, Alex AUS 26 Evans, Daniel GBR 28 Nishikori, Kei JPN 31

Coric, Borna CRO 33 Struff, Jan-Lennard GER 34 Pella, Guido ARG 35 Ruud, Casper NOR 36

Ramos-Viñolas, Albert ESP 41 Nishioka, Yoshihito JPN 48 Verdasco, Fernando ESP 52 Andujar, Pablo ESP 53

Sandgren, Tennys USA 55 Lopez, Feliciano ESP 56 Paul, Tommy USA 57 Pouille, Lucas FRA 58

Chardy, Jeremy FRA 59 Sousa, Joao POR 66 Gerasimov, Egor BLR 69 Anderson, Kevin RSA # 123 (Classement protégé, entrez # 14)

14 TOP 20 DANS LE TABLEAU

Le tournoi, qui présentera 14 Top-20, 4 ‘wildcard’ seront réservés jusqu’à la fin (il ne les annoncera pas tous, dans un premier temps, jusqu’à la deuxième semaine d’avril) au cas où un autre joueur de tennis Top 10/20/30 déciderait de s’inscrire à la dernière minute.

Si le coronavirus a stoppé le circuit de tennis et, comme on le suppose, le Monte Carlo Masters 1000 n’a pas pu être réalisé (en raison de sa proximité avec l’Italie), même Novak Djokovic ou Alexander Zverev Vous pouvez demander une invitation à l’Open de Barcelone Banc Sabadell de ce 2020.

