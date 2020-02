L’Open d’Australie amasse un montant record pour les fonds de secours contre les feux de brousse

Le feu de brousse en Australie a vraiment ébranlé non seulement le continent mais le globe. La crise a fait des ravages dans la belle terre alors que les humains et la vie sauvage se sont battus pour survivre. Tennis Australian a eu une merveilleuse idée de lancer une campagne de secours appelée Aces for Bushfire Relief lors de l’Open d’Australie et de l’ATP Cup.

Comme son nom l’indique, les as ont joué un rôle énorme dans la campagne de secours. Pour chaque as servi pendant la Coupe ATP et l’Open d’Australie 2020, les joueurs se sont engagés à faire don d’un certain montant au fonds. Les fans avaient également la possibilité de donner de l’argent pour les as de leurs joueurs. Pas mal du tout, étant donné que le tennis et les as sont éternellement liés.

L’Open d’Australie marque gros

Un joueur en particulier, très impliqué dans les efforts de secours à l’extérieur et au sein de la communauté du tennis, était Nick Kyrgios. Dans le cadre des As pour Bushfire Relief, Kyrgios a promis 200 $ derrière chaque as qu’il a servi dans la Coupe ATP et l’Open d’Australie. Parfait.

Nick Kyrgios

Mais de nombreux autres ont participé aux secours, se rassemblant en tant que communauté pour aider collectivement. Et le résultat était… absolument fantastique! L’Open d’Australie 2020 nous a donné 11 058 as!

Tennis Australia a levé un montant de 5 818 861 $ pour les As pour Bushfire Relief. Une somme importante pour une merveilleuse cause. Mais il y a plus. L’initiative a été mise en place tout au long de la saison de tennis en Australie. Le total des as servis pendant tout le mois de tennis Down Under a été de 11 114 et 6 096 453 $ amassés.

De retour à Kyrgios, l’Australien a frappé le plus grand nombre d’as à l’Open d’Australie 2020 avec un énorme 100 en seulement quatre matches. Avec 200 $ promis derrière chaque as par Kyrgios, son don s’est élevé à 20 000 $. Un restaurant-minute australien s’était engagé à égaler le don de Nick.

Kyrgios a donc réussi à lui seul à amasser 40 000 $ grâce au Grand Chelem. De plus, il avait également 93 engagements communautaires de 434 $ pour chaque as. John Millman, le joueur inépuisable d’Australie, a promis 100 $ pour chacun de ses as.

De nombreux acteurs de premier plan ont aidé à collecter des fonds, soit par des engagements personnels ou des engagements communautaires. Par exemple, Rafael Nadal avait 83 engagements communautaires de ses fans avec 287,50 $ derrière chaque as qu’il a servi. Comme toujours, Federer est au top en ce qui concerne les questions liées aux fans. Ses fans, en moyenne, ont promis 748 $ pour chaque as qu’il a servi. Karoline Pliskova a également promis 200 $ par as, en frappant 19 d’entre eux.

Dans l’ensemble, c’est un effort très louable de la part des joueurs de tennis et des fans.