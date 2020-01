L’Open d’Australie donne une touche d’attention à McEnroe et Navratilova après leur geste contre Margaret Court

L’image de Margaret Court est critiqué en Australie pour ses commentaires homophobes et rares sont ceux qui demandent au Open d’Australie pour changer le nom de la piste qui porte le nom de l’ancien joueur de tennis. Après avoir critiqué Margaret il y a quelques jours, John McEnroe et Martina Navratilova aujourd’hui, ils ont eu un geste affichant une bannière qui disait “Evonne Goolagong Arena”, demandant le changement de nom. L’organisation du tournoi a donné une touche d’attention à la fois pour cela et a commenté qu’il s’agit d’un manque de protocole important et qu’ils vont leur parler. La télévision australienne a coupé juste avant l’affichage de la bannière afin de ne pas afficher les images.

