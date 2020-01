L’Open d’Australie est laissé sans représentation espagnole dans la modalité double

La paire de doubles formée par les Espagnols Marcel Granollers et l’Argentine Horacio Zeballos est tombé éliminé au troisième tour de cette Open d’Australie 2020, tomber devant le duo formé par l’Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury 6-4 et 7-6 (11), laissant ainsi sans représentation espagnole dans la modalité double. Dans d’autres duels exceptionnels, nous devons parler de la défaite des frères Bryan contre Ivan Dodig et Filip Polasek 6-3 et 6-4 ou de la victoire d’Henri Kontinen et Jan-Lennard Struff devant Simone Bolelli et Benoit Paire 7-5 et 6-3.

Dans le double féminin, on ne peut plus compter avec les Espagnols Lara Arruabarrena, qui avec Ons Jabeur a succombé à Jennifer Brady et Caroline Dolehide par un 6-1 et 6-2 brutal. S’il obtient le laissez-passer pour le tour suivant, le couple formé par Cori Gauff et Catherine McNally qui a battu Shuko Aoyama et Ena Shibahara 4-6, 7-5 et 6-3.

