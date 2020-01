L’Open d’Australie n’est pas content de Martina Navratilova et John McEnroe à propos des manifestations sur le terrain

Martina Navratilova a pris le fauteuil d’arbitre et avait à peine parlé pendant quelques secondes que l’émission s’était arrêtée. Elle parlait pour le changement de nom de la Margaret Court Arena en l’honneur de l’ancienne n ° 1 mondiale australienne Evonne Goolagong Cawley.

“Je parle d’un problème depuis un certain temps maintenant et John McEnroe est là pour se joindre à moi et faire avancer la conversation …” avait dit Navratilova lorsque la diffusion s’était arrêtée brusquement.

Margaret Court, du nom de l’arène, a souvent critiqué ouvertement les mariages homosexuels. Il y a eu des occasions où le vainqueur du Grand Chelem en simple 24 fois a ouvertement fait des déclarations contre de telles relations.

Navratilova, ainsi que John McEnroe, auraient fait de vifs commentaires contre Court, qui a ensuite été honoré pour marquer le 50e anniversaire de son année civile du Grand Chelem. Le duo a également tenu une bannière intitulée: «Evonne Goolagong Arena».

Martina #Navratilova fait une déclaration sur le changement de nom de #MargaretCourt Arena après le match de double de ses légendes sur ce terrain. Tennis Australia coupe le fil de @Eurosport. Partageons son message ici. # AusOpen # AusOpen2020 #LGBT pic.twitter.com/ZdI92ZS6Za

– Kevin Chang 🌏⚖️ (@KevinCChang) 28 janvier 2020

Tennis Australie publie une déclaration contre Martina Navratilova et John McEnroe

Tennis Australia a publié une déclaration, affirmant que la paire avait violé les protocoles.

“Nous embrassons la diversité, l’inclusion et le droit des gens d’avoir une opinion, ainsi que leur droit d’exprimer cette opinion”, indique le communiqué.

«Mais l’Open d’Australie a des règlements et des protocoles concernant la façon dont tout fan, joueur ou invité peut utiliser notre installation, l’événement et la scène mondiale qu’il fournit. Il s’agit d’assurer l’intégrité de notre événement.

Voir également

«Deux invités de haut niveau ont violé ces protocoles et nous travaillons avec eux sur ce point.»

Plus tard, dans une interview avec BBC Sport, Martina Navratilova a expliqué pourquoi elle pensait que l’association devrait renommer l’arène.

“Vous ne voulez en aucun cas diminuer les réalisations de Margaret Court”, a déclaré Navratilova.

«Elle a été célébrée hier pour avoir remporté le Grand Chelem il y a 50 ans – absolument. Mais lorsque les bâtiments portent votre nom, ou les aéroports ou les rues, c’est le travail, ce n’est pas seulement une partie de votre vie, puis ignorez le reste.

«Je ne l’ai pas regardé, je n’ai pas participé. Je ne suis pas allé. Je proteste par absence. Mais la bonne chose à faire, je pense, est d’honorer sa victoire. »