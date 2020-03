L’Open de Barcelone devient la dernière victime du coronavirus

L’événement ATP 500 connu sous le nom d’Open de Barcelone est la dernière victime du Coronavirus. Après l’annulation choquante de l’Indian Wells Masters, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux concernant l’annulation possible d’autres grands événements de tennis.

Alors que tout cela était pris par une pincée de sel jusqu’à présent, il y a eu un décrochage mineur avec l’Open de Barcelone. Le tournoi devait avoir sa présentation ce mardi. Cependant, il a été officiellement reporté en raison de la menace imminente du Coronavirus.

Les organisateurs du tournoi l’ont indiqué dans leur réponse officielle, citée par AS –

«La présentation de l’ATP 500 à Barcelone a été reportée en raison des dernières nouvelles concernant COVID 19. L’organisation du tournoi et les autorités locales, nationales et internationales, y compris l’ATP, effectuent un suivi approfondi des événements pour garantir à tout moment la santé des joueurs de tennis, des spectateurs et de la population en général. »

L’Open de Barcelone se déroulera-t-il toujours comme prévu?

Pour l’instant, les organisateurs espèrent mener l’événement selon le calendrier établi. Cela signifie que l’événement sur terre battue se déroulera selon le calendrier initialement fixé du 18 au 26 avril.

Cependant, la présentation a été un événement assez important. L’annonce de la liste des candidats devait également avoir lieu lors de la présentation.

Pendant ce temps, l’Espagne se tord des effets du Coronavirus. Plus de 200 cas ont été signalés et quelques décès ont également eu lieu. Cependant, la situation est encore plus dramatique à Barcelone, avec 78 cas signalés.

En fait, d’autres événements sportifs connaissent déjà un succès dans la région. Le gouvernement catalan souhaite que le dernier affrontement de 16 secondes de la Ligue des champions du FC Barcelone avec Napoli mercredi se déroule à huis clos, selon des informations.

Dominic Thiem sera à nouveau le joueur avec le plus de points en ligne. Il est le champion en titre à Barcelone comme il l’a été à Indian Wells. Cela signifie que l’annulation lui coûtera 500 points. En fait, sa mainmise sur la place de numéro 3 récemment gagnée pourrait encore s’affaiblir.

Espérons que le tennis et le monde entier pourront lutter contre cette menace.