L’Open de France 2020 est reporté à septembre alors que le coronavirus déploie des tentacules

le La Fédération Française de Tennis (FFT) a annoncé mardi 17 avril que l’édition 2020 de l’Open de France se tiendra du 20 septembre au 4 octobre. L’escalade de la situation vis-à-vis de la pandémie de coronavirus (COVID-19) a forcé le remaniement des dates du deuxième Major de l’année.

Auparavant, selon le calendrier habituel du calendrier du tennis, l’Open de France devait se tenir du 18 mai au 7 juin. Dans son annonce, sur la page Web officielle du tournoi, la FFT a déclaré que la décision avait été prise après avoir pris en compte le caractère inconnu de la situation à la date originale du début de l’événement.

Plus tôt, avant cette annonce, les travaux de construction du stade Philippe Chatrier ont été arrêtés en raison de l’aggravation du scénario à cause de COVID-19. Les nouvelles dates signifient que Roland Garros se tiendra la semaine suivante après la US Open qui se déroulera du 31 août au 13 septembre.

De même, il est également prévu que les dates réalignées de l’Open de France annulation de la Laver Cup qui devait avoir lieu à Boston du 25 au 27 septembre. S’exprimant sur cette décision, le président de la FFT, Bernard Giudicelli, a déclaré: «Nous avons pris une décision difficile mais courageuse dans cette situation SANS PRÉCÉDENT, qui a beaucoup évolué depuis le week-end dernier.

Nous agissons de manière responsable et devons travailler ensemble dans la lutte pour assurer la santé et la sécurité de chacun ». L’annonce de la FFT a également déclaré que les fans qui avaient déjà acheté les billets seraient remboursés ou que leurs billets seraient ajustés aux nouvelles dates de l’événement.

L’annonce de la FFT intervient après la décision du président français Emmanuel Macron de verrouiller la France pour mettre un frein à l’élargissement de la propagation du COVID-19. Macron avait annoncé qu’à partir de midi (heure locale) le 17 mars, la France serait en lock-out. Crédit photo: French Open Twitter