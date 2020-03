L’Open de France présentera son propre tournoi ESports

Selon ESportsObserver, le Championnat de France de tennis proposera son propre tournoi d’esports pour le Tennis World Tour pour la deuxième année consécutive. Le tournoi aura un prize pool de 10 K € (11,3 K $).

L’eSeries de Roland-Garros verra des joueurs de 10 pays s’affronter au Stade Roland-Garros à Paris, en France. Le tournoi sera parrainé par la banque française BNP Paribas pour la deuxième année consécutive. BNP Paribas fournira des lieux pour certains événements de finales nationales, y compris Internazionali BNL di Roma et l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon et ils organiseront également des compétitions locales de finales nationales à Bombay, Francfort, Londres et Shanghai.

Vincent-Baptiste Closon, responsable des parrainages internationaux chez BNP Paribas, a commenté: “L’organisation de cette deuxième édition des Roland-Garros eSeries par BNP Paribas, en collaboration avec la Fédération Française de Tennis, était une étape logique pour nous.

En tant que sponsor de longue date du tennis, la banque a toujours soutenu les innovations développées dans ce sport, en particulier celles qui concernent les jeunes générations ». La grande finale internationale aura lieu le 9 juin, dernier jour de l’Open de France.

Les joueurs s’affronteront initialement en ligne dans le Tennis World Tour de Bigben Interactive, tandis que les événements de la finale en direct utiliseront la suite à venir, Tennis World Tour – Roland-Garros Edition. Stéphane Morel, Directeur Général Adjoint Marketing et Développement des Affaires de la Fédération Française de Tennis, a commenté: “Suite à l’enthousiasme manifesté pour le premier Roland Garros eSeries par BNP Paribas, nous voulions aller encore plus loin cette année avec la deuxième édition de ce tournoi international de e-tennis, pour offrir aux fans et aux joueurs la meilleure expérience possible.

Je suis convaincu que cette nouvelle compétition mondiale et ses nouvelles fonctionnalités susciteront un grand enthousiasme chez les participants des 10 pays hôtes de la compétition. Nous sommes fiers de partager cette ambition avec nos partenaires BNP Paribas et Bigben, et nous sommes impatients de démarrer cette nouvelle saison! »