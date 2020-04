L’Open de Mutua Madrid se jouera de la maison pratiquement

Comme les compétitions officielles de football ou de basket-ball l’ont fait auparavant, le tennis a voulu se joindre à des initiatives de jeux virtuels pour essayer de contribuer de différentes manières à la situation qui dévaste pratiquement tous les pays du monde et aussi à la viabilité des sport mondial depuis un mois maintenant et avec le futur compliqué à moyen terme pour sa reprise. Et ce fut le Mutua Madrid Open le premier à franchir cette étape, qui aura également l’aide nécessaire pour les joueurs de tennis qui en auront le plus besoin en ces mois hors compétition.

C’est une autre question ajoutée aux problèmes de non concurrence. Et c’est que plusieurs joueurs se sont concentrés sur le grave problème de liquidité que les joueurs de tennis qui sont principalement en dehors du top 100, ce qui a conduit, par exemple, la Fédération britannique de tennis à compenser avec 20 Millions de livres sterling absence de compétition pour les joueurs de tennis qui ne pourront pas déposer d’argent pendant tous les mois où ils seront privés de tennis professionnel.

Ainsi, le Mutua Madrid Open a annoncé qu’il mènera le Mutua Madrid Open Virtual Pro, dans lequel certains des meilleurs joueurs de tennis du monde participeront à partir de leurs maisons, reproduisant à travers le jeu vidéo Tennis Wolrd Tour le tournoi de Madrid, dont le prix et les avantages, de 150 000, iront soutenir une partie de ces joueurs de tennis qui sont dans une situation critique économique, dont l’horizon ne semble pas s’améliorer.

L’initiative, qui se déroulera du 27 au 30 avril, soutenue respectivement par Andrea Gaudenzi et Steve Simon, PDG de l’ATP et PDG de la WTA, bénéficiera d’un don de 150 000 euros dans les deux tableaux (ATP et WTA), dont les gagnants pourront décider du montant qu’ils accordent aux joueurs de tennis les plus en difficulté en ce moment et, en plus, un total de 50000 euros qui iront entièrement pour réduire l’impact social de la pandémie de Covid-19.

Le Mutua Madrid Open Virtual Pro aura 16 participants individuels (ATP et WTA) initialement divisés en quatre groupes. De cette phase initiale sortiront ceux classés pour les quarts de finale, qui se dérouleront sur quatre jours de compétition. De plus, parallèlement à cette compétition, un tournoi de charité aura lieu qui opposera certains des meilleurs créateurs de “ gamers ” du monde aux joueurs de tennis professionnels afin de collecter des fonds pour aider les personnes touchées par Covid-19.

.