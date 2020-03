L’Open de tennis de Pozoblanco accueillera pour la première fois les tournois masculins, féminins et européens des moins de 12 ans

La ville de Pozoblanco et le club sportif de tennis ouvert de la ville de Pozoblanco organisent à nouveau le tournoi de tennis ouvert de la ville de Pozoblanco, qui comprend pour la première fois les tournois masculins, féminins et européens de moins de 12 ans, qui se joueront consécutivement au cours des mois de juillet. et août au Centre Municipal des Sports de la ville.

Le maire de Pozoblanco, Santiago Cabello, a souligné que pour la première fois les trois tournois inclus dans l’Open de Tennis ont lieu, hommes, femmes et sous-européen 12. Il a également remercié toutes les personnes qui, avec leur travail et l’effort placent ce sport parmi les références de la municipalité, ce qui en fait un tournoi international dans ses différents domaines.

Le conseiller aux sports, Eduardo Lucena, a révélé que «Pozoblanco sera à nouveau le centre du tennis, accueillant trois tournois de différents types dans le but de faire du sport et du tourisme un moteur de développement économique et d’image promotionnelle de la municipalité» .

Le président du Tennis Club, Marcos García, en tant que Guillermo López, qui continuera à être le directeur du championnat des moins de 12 ans, a remercié le Consistoire pour sa participation à cet événement sportif, a déclaré que cette proposition a cherché à revenir au format du tournoi qui se tenait. au cours des années précédentes, rejoindre les trois championnats et promouvoir l’événement sportif.

Le tournoi de tennis ouvert débutera le 25 juillet et se terminera le 9 août. Le Sub 12 se tiendra du 25 juillet au 1er août, la femelle du 30 juillet au 3 août et le mâle du 3 au 9 août.