L’Open du Portugal, une grande enclave pour le tennis espagnol

L’appel Portugal Open C’est un tournoi difficile à définir. D’une part, il est actuellement contesté (et aurait dû l’être cette année) dans un complexe en Cascais de pouvoir d’achat élevé, et a été créé par un personnage controversé des hauts lieux, l’agent de football Jorge Mendes. D’un autre côté, ce sentiment d’être un tournoi joué dans une enclave luxueuse idyllique, surplombant la côte (cependant il y a eu des films de James Bond qui ont été tournés à Estoril), des contrastes (ou plutôt des contrastes ) avec l’image romantique d’un morceau que je garde personnellement avec beaucoup d’affection: le célèbre Standard téléphonique, une construction familiale et affectueuse, un joyau vintage dans les stades de tennis qui, avec le transfert du tournoi d’Oeiras à Estoril, s’est éteint mais où il n’y a pas longtemps, une égalité de la Coupe Davis a été rejouée.

Il est également curieux que le Estoril Open (C’est son nom actuel) C’est un tournoi de l’échelon le plus bas du circuit ATP (250) et, même ainsi, il a vu la proclamation du champion à ce qui pour beaucoup sont deux des trois meilleurs joueurs de l’histoire. Roger Federer Il a visité la côte portugaise en 2008 et a remporté le titre contre Nikolay Davydenko, et l’a tellement aimé qu’il a tenté sa chance à nouveau deux ans plus tard, bien que cette fois il ait concédé une défaite contre Albert Montañés (sachant toujours que le Catalan était un joueur éminemment terrien, c’est encore un résultat surprenant). Novak DjokovicPour sa part, il ne l’a contesté qu’une seule fois, mais n’en a pas eu besoin de plus. Dans sa saison de décollage sur le circuit (2007) et occupant déjà le top-5 du classement ATP (il est venu de la finale à Indian Wells et de la victoire à Miami), le Serbe a tenté sa chance sur le sol portugais et après avoir évité une défaite surprise dans le premier (un Andreev qui était # 177 au monde l’a conduit au tie-break du troisième set) était imparable jusqu’à ajouter une nouvelle tournure à une carrière qui, à cette époque, ne faisait que commencer.

Le Portugal Il a été une pépinière de champions, car pour être un tournoi de la catégorie la plus basse, il a vu comment un autre numéro un au monde s’est fait sien pendant deux années consécutives: Thomas muster il est devenu roi à la fois en 1995 et 1996. Juan Martín del Potro a également trouvé son refuge privé à Oeiras, étant l’un de ses premiers titres après sa première opération majeure (dans son année de retour sur le circuit, 2011, il a vaincu avec une grande supériorité dans la finale à Verdasco; un an plus tard, il ferait de même avec Richard Gasquet), accompagné sur la liste des champions d’autres illustres Argentins tels que David Nalbandián (champion en 2002 et 2006), Gastón Gaudio (vainqueur en 2005) et Juan Ignacio Chela (qui défait Marat Safin en finale 2004).

Mais si cet événement est caractérisé par quelque chose, c’est parce qu’il a un arôme espagnol marqué. Sur les 29 éditions contestées, jusqu’à 13 d’entre eux un joueur de tennis né dans notre pays a pu amener le chat à l’eau. Un pourcentage spectaculaire étant donné qu’il ne s’agit pas d’un tournoi local, probablement le plus grand de tous les tournois du circuit. La liste comprend les vainqueurs des Grands Chelems comme Sergi Bruguera, Carlos Moyá ou Juan Carlos Ferrero, en plus d’autres finalistes comme Alberto Berasategui ou Álex Corretja. Ce n’est pas seulement une amulette de fortune pour les plus sélect de la Marine, puisque les joueurs de deuxième ligne de notre tennis ont trouvé leur meilleur niveau ici. Comme nous l’avons mentionné précédemment, Albert Montañés c’est le meilleur exemple de cela, faisant ressortir son meilleur tennis; avec un marteau dans sa droite inversée, il a réussi à vaincre Federer et à devenir champion en 2009 et 2010.

En 2018, on pouvait dire que le cercle était fermé, car un Portugais a mis la main sur le trophée pour la première fois. La victoire de Joao Sousa a donné à cet Open du Portugal le héros local qui lui manquait, car il est déjà avec toute la loi l’un de ces charmants championnats qui augmentent le pedigree du circuit ATP. L’année prochaine, nous le verrons et, espérons-le, plus renouvelé que jamais. Et vous, quels bons souvenirs gardez-vous de ce tournoi?

