L’Open européen de Hambourg devient un événement vert

L’Open européen de Hambourg deviendra un «événement vert», selon le site Web Tennis Tour Talk. L’événement ATP 500 qui se tient sur le site d’Am Rothenbaum a remporté le contrat pour participer à la phase pilote «Événements durables» de la ville libre et hanséatique de Hambourg en 2020, comme annoncé par l’autorité de l’environnement et de l’énergie et les événements verts Hambourg mercredi lors d’une conférence de presse.

Jens Kerstan, le sénateur de Hambourg pour l’environnement et l’énergie, a déclaré: “Le tournoi de Rothenbaum fait partie intégrante de la ville sportive de Hambourg. Nous sommes très heureux qu’un tel événement traditionnel et bien connu fasse partie de notre phase pilote pour des événements durables. .

Cela montre que la tradition, le sport, la protection du climat et la durabilité vont bien ensemble ». Outre l’événement ATP, le Triathlon de Hambourg, la cathédrale de Hambourg, la journée de la rue Christopher, le festival Reeperbahn et le festival Dockville feront également partie du projet.

La directrice du tournoi, Sandra Reichel, a déclaré: “Nous voulons jouer un rôle de pionnier dans la protection du climat dans le monde sur le circuit ATP, car il reste encore beaucoup de choses à faire.” Le tournoi a déjà déclaré qu’il compensera les émissions de CO2 de tous les joueurs arrivant à Hambourg en versant une compensation aux «projets d’arbres» dans la ville.

De plus, l’événement ATP 500 utilise uniquement des marchandises écologiques et fabriquées de manière équitable. L’Open européen de Hambourg se joue sur terre battue et, alors qu’il se déroulait auparavant en mai en tant que précurseur de l’Open de France, il se déroule en juillet depuis 2009.

Alors que plusieurs grands noms, dont Roger Federer et Rafael Nadal, ont remporté le tournoi dans le passé, le Géorgien Nikoloz Basilashvili a remporté le titre ces deux dernières années – battant le Russe Andrey Rublev en finale 2019 et l’Argentin Leonardo Mayer en finale 2018.