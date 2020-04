Boris Becker Il est l’une des grandes icônes du tournoi de Londres et était optimiste et compréhensif avec la décision concernant l’annulation de Wimbledon 2020. “C’est l’un des tournois les plus importants au monde, il a un soutien important et l’assurance contractée contre une pandémie va aider à réduire l’impact économique. Je ne pense pas qu’il aura des problèmes financiers, la décision est très raisonnable, la santé passe en premier” , J’assure l’allemand en mots pour l’Agence Efe.

