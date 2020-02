Lors d’un voyage tronqué à Pune, Viktor Troicki renforce la fusion entre la Coupe Davis et la Coupe ATP

Viktor TroickiRoute vers le 2020 Maharashtra Open à Pune a commencé dans le tirage au sort de qualification et a malheureusement pris fin avec lui se retirant de l’événement avec fièvre, après le premier tour. La mauvaise santé de Troicki pourrait être due aux kilomètres lourds qui étaient le début de son année avant même ce voyage.

Merci à un voyage prolongé Down Under, à cause de l’ATP Cup et de l’Open d’Australie. Troicki faisait partie de l’équipe serbe qui a remporté la première Coupe ATP – Djokovic et il a fait équipe dans le caoutchouc double pour donner à son pays une victoire 2-1 sur l’Espagne en finale – en janvier.

Dans une brève conversation avec Tennis World USA, à Pune, en revenant sur cet événement, à part l’excitation qu’il a ravivée, éclaircissant ses yeux, Troicki a parlé de l’implication de l’événement dans la refonte du calendrier.

«… La Coupe ATP a été un grand événement. Grand succès, je pense. Il a un énorme potentiel. Un énorme potentiel. Je pense que nous allons l’utiliser. [It has] timing parfait pour l’année pour le début de la saison. Tous les joueurs veulent y jouer. Encore plus de joueurs y joueront l’année prochaine.

C’est donc un grand événement et je le soutiens », a expliqué Troicki. Puis, sans aucune incitation, il a ajouté: “Bien sûr, la Coupe Davis devra changer quelque chose s’ils veulent toujours l’avoir”. Interrogé sur ce qu’il pensait être l’avenir de la Coupe Davis et si la combinaison des deux événements était la voie à suivre, Troicki a fait remarquer qu’il avait entendu les «rumeurs» sur le sujet parmi ses collègues.

“Je pense que son éventuelle que nous aurons comme une super tasse [Davis Cup and ATP Cup] combinés ensemble. Cela n’aurait pas de sens d’avoir deux compétitions similaires dans un délai aussi court. Non, cela n’a pas de sens pour les organisateurs et les joueurs », a-t-il affirmé, avant de plaisanter qu’il n’était« pas le gars »chargé de faire un tel appel mais que c’était son opinion personnelle qu’un tournoi par équipe fonctionnerait. mieux que deux.

À cette fin, de l’avis de Troicki, cela fonctionnerait bien si l’hypothétique super coupe devait se tenir au début de l’année au lieu de la mi-saison, conformément au calendrier de la Coupe Davis. Questionnant rhétoriquement, Troicki a noté: «Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut en discuter [and] tout ça.

Mais pourquoi pas? C’est un très bon début [to] l’année. Tout le monde est frais, tout le monde est prêt à jouer. Alors pourquoi pas? Je pense que ce sera un bon moment ». Poursuivant, Troicki s’est également aventuré qu’un changement dans le calendrier de l’événement réduirait également la monotonie de sa tenue en Australie.

Cependant, il n’a pas tardé à riposter la prise qu’un tel événement continuerait à présenter. “Peut-être que cela pourrait être amusant si nous le changeons, disons que nous avons quelques années en Australie, alors nous le changerons peut-être ailleurs.

Mais ce serait à nouveau difficile de le jouer à cette époque de l’année car l’Australie est le premier Grand Chelem de l’année ». La dernière déclaration de Troicki était un fait. Il a également réitéré que la place des Slams dans la hiérarchie du calendrier du tennis est sacro-sainte et que, quelle que soit la façon dont les mouvements du calendrier sont décalés d’une année sur l’autre, il y avait encore des choses qui restent imperméables au changement.