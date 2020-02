Lorsque vous arrivez à la ligne d’arrivée, c’est agréable d’y arriver en haut

La légende du tennis indien Leander Paes se dit heureux de sortir tout en restant au sommet, après avoir terminé deuxième de l’ATP Challenger à Bangalore. Paes, 46 ans, et son partenaire australien, Matthew Ebden, sont allés à la paire indienne Purav Raja et Ramkumar Ramanathan lors de la finale du double masculin samedi.

S’adressant à Outlook India, Paes a commenté: “Quand vous arrivez à la ligne d’arrivée, c’est agréable d’arriver là-haut. Je ne veux pas prendre ma retraite quand les gens disent de s’écarter … de finir, d’obtenir à la ligne d’arrivée, pour y arriver avec des trophées en main, c’est assez spécial.

Pete Sampras a pris sa retraite quand il était tout en haut, Michael Jordan a pris sa retraite quand il est tout en haut. “Paes dit que le fait qu’il ait disputé son dernier match professionnel en Inde et que sa carrière touche à sa fin n’a coulé qu’après le final.

“” Pour moi, il n’a coulé qu’une seule fois aujourd’hui. Quand j’ai fini le match, je suis descendu dans le dos en signant des autographes, une jeune fille, elle devait probablement avoir environ cinq-six ans et elle avait le drapeau indien peint sur ses deux joues et elle m’a donné un t-shirt “ One Last Roar ” qui était deux fois sa taille.

Elle l’a déposé et a dit Leander, pouvez-vous signer cela? Pour une fillette de quatre ou cinq ans qui a environ quarante ans de moins que moi, cela signifie qu’elle reconnaît ce que j’ai fait. Quand je l’ai signé et que je lui ai donné, elle s’est retournée, a dit au revoir.

C’est une excellente façon de procéder. Pour qu’un jeune enfant soit inspiré, se retourne et dis au revoir, c’est une excellente façon de faire … Ce fut un voyage phénoménal. Cela a été une course phénoménale ces 30 dernières années et plus. Une partie du fait d’être professionnel est que vous engourdissez un peu vos sentiments et comme je l’ai dit, un jour la musique s’arrêtera, un jour la musique deviendra silencieuse et il y aura d’autres rugissements, d’autres sons, d’autres choses magiques à faire.

Mais à partir de maintenant, lorsque vous êtes un professionnel et que vous y travaillez [we play single day this week so far], nous devons nous préparer pour la balade. Maintenant, nous nous sommes préparés pour le prochain tournoi, en poursuivant ce prochain match. En tant que professionnel, vous cherchez toujours ce que vous pouvez améliorer, quelle est la prochaine étape.

Mais peut-être que demain, un autre jeune enfant viendra et vous dira au revoir. “Paes, qui espère toujours représenter l’Inde lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo plus tard cette année, dit qu’il espère avoir rendu fier son père, lui-même olympien, .

“Quand je sortais pour le match aujourd’hui, mon père m’a envoyé un message et m’a dit: dans les années 70, je jouais au hockey à Bangalore et je voulais que la foule là-bas vienne et soit inspirée par moi, et nous sommes en 2020 et vous [Leander] inspirent la foule partout en Inde avec votre tennis. Mon père est très spécial et j’espérais le rendre fier. ”