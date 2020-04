LTA annonce l’annulation de tous les événements sur le terrain 2020 en raison du coronavirus

Il n’y aura pas de tournois sur gazon à travers le Royaume-Uni au cours des prochaines semaines après que la Lawn Tennis Association (LTA) a confirmé que tous les événements ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Le All England Lawn Tennis Club avait déjà confirmé que le Wimbledon 2020 avait été annulé et que les 134e championnats se dérouleront désormais du 28 juin au 11 juillet 2021.

OFFICIEL: L’AELTC confirme que Wimbledon 2020 a été annulée «avec grand regret»

Cependant, le LTA a fait un appel supplémentaire comme le Nature Valley Open à Nottingham (8-14 juin), les Fever-Tree Championships au Queen’s Club, le Nature Valley Classic à Birmingham et le Nature Valley International à Eastbourne (21-27 Juin) ont également été supprimés.

Les championnats de l’Open britannique de tennis en fauteuil roulant en juillet, les épreuves ITF / ATP Trophy Series à Manchester (8-14 juin) et Ilkley (15-21 juin), les épreuves ITF junior Grade 1 à Nottingham (22-27 juin) et Roehampton ( 28 juin – 3 juillet) ainsi que tous les événements ITF en fauteuil roulant n’auront pas lieu cette année.

«Compte tenu de l’escalade de la pandémie de COVID-19, des derniers conseils du gouvernement et de nos discussions avec l’ATP, la WTA, l’ITF et l’AELTC, c’est avec un profond regret que nos tournois d’été sur gazon et les British Open Wheelchair Tennis Championships ont été annulés pour 2020 », a déclaré Scott Lloyd, directeur général de LTA.

«C’est une situation sans précédent et la santé de ceux qui participent à nos tournois en tant que spectateurs, joueurs, personnel, médias, sponsors et invités devait être notre considération numéro un. À la LTA, nous travaillerons dur pour soutenir notre communauté de tennis au sens large afin de permettre au sport de retrouver une bonne santé lorsque les conditions le permettront. En attendant, nous espérons que nos fans de tennis resteront en sécurité et nous avons hâte de les accueillir de nouveau au tennis quand nous le pourrons. »

