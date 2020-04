LTA fera don de 5 000 raquettes par le biais de son partenaire caritatif officiel

La Lawn Tennis Association a annoncé qu’elle fera don de près de 5 000 raquettes qui seront distribuées aux jeunes des groupes socio-économiques défavorisés via son partenaire caritatif officiel, StreetGames. Cette décision fait partie de la campagne Tennis at Home de LTA afin que les gens puissent rester actifs pendant le verrouillage actuel imposé au Royaume-Uni.

il soutient également les efforts de StreetGames pour fournir aux jeunes des communautés défavorisées des moyens de rester actifs à la maison en l’absence de sessions sportives régulières. Les raquettes seront données aux côtés de colis alimentaires et d’articles essentiels.

En plus des raquettes, les récipiendaires recevront un dépliant avec un certain nombre d’activités de tennis qu’ils peuvent faire à la maison, ainsi que des instructions sur l’utilisation d’exercices et d’exercices de tennis à domicile disponibles en ligne. Julie Porter, chef de l’exploitation de LTA, a commenté: «Nous sommes très heureux de travailler avec StreetGames, dans le cadre de notre vision d’ouvrir le tennis à plus de gens, en mettant des raquettes entre les mains des jeunes avec lesquels ils travaillent grâce à notre Campagne Tennis at Home et activités LTA Youth.

C’est une période difficile pour nous tous, mais potentiellement encore plus pour les jeunes des communautés défavorisées, et il est donc plus important que jamais que chacun ait la possibilité de trouver des moyens agréables de rester actifs à la maison.

C’est formidable que nous puissions aider à fournir un débouché aux personnes qui ne sont pas actuellement en mesure d’assister aux séances de sport qui sont si vitales pour leur bien-être physique et mental ». Mark Lawrie, PDG par intérim de StreetGames, a déclaré: «Le verrouillage actuel est extrêmement difficile pour nous tous, mais surtout pour les enfants et les jeunes que StreetGames soutient.

De nombreuses familles, en particulier celles des communautés défavorisées, sont confrontées à des semaines prises au piège dans de petits espaces de vie sans accès aux jardins ou aux grands espaces verts. Notre campagne #SportHelps travaille pour soutenir les enfants et les jeunes à travers ces périodes de test, en fournissant des ressources et un soutien pour égayer leurs journées et profiter d’une activité physique amusante, où qu’ils soient.

Nous sommes ravis d’avoir le soutien du LTA dans cette mission. Ces raquettes, et la brillante série de vidéos produites par le LTA, nous permettront de faire bouger des milliers de jeunes à la maison ».