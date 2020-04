LTA met sur pied un programme de soutien de plusieurs millions de livres pour aider le tennis britannique

L’organisme directeur national du tennis en Grande-Bretagne (LTA) a mis en place un programme de soutien de 20 millions de livres sterling, a-t-il annoncé vendredi. Avec son programme de soutien, le LTA vise à aider les joueurs, entraîneurs, officiels et sites britanniques pendant la pandémie de coronavirus.

Mercredi, le tennis britannique a subi un coup dur. L’ATP et la WTA ont prolongé la suspension de la saison de tennis jusqu’au 13 juillet au moins. Les pires craintes sont devenues réalité lorsque Wimbledon a été annulée pour la première fois depuis 1945.

La décision de prolonger la suspension de la saison a effectivement entraîné l’annulation d’un tas d’événements sur herbe organisés par la LTA en Grande-Bretagne. “La première priorité en ce moment est la santé et le bien-être de tous, et nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par le coronavirus”, a déclaré le directeur général de LTA, Scott Lloyd, dans un communiqué.

“Notre sport est loin d’être exempt de son impact, et cette pandémie a le potentiel de mettre la croissance future du tennis en danger. Nous savons que de nombreux acteurs du tennis en Grande-Bretagne sont préoccupés par leur avenir et font face à des défis importants, et notre objectif principal en annonçant ces mesures sans précédent est donc de s’assurer que les clubs et les sites restent viables et que les entraîneurs et les officiels ne soient pas perdus pour le sport.

«Nous espérons que la combinaison de ce nouveau package et la poursuite de notre soutien actuel nous aideront à garantir qu’ils seront tous en mesure de fonctionner après COVID-19. Nous voulons qu’ils jouent tous leur rôle dans la réalisation de notre vision collective d’ouvrir le tennis à beaucoup plus de personnes grâce à des activités telles que notre programme LTA Youth pour engager la prochaine génération dans le tennis et notre plateforme numérique LTA Rally qui aidera les gens à trouver et réserver facilement du tennis. tribunaux et activités ».