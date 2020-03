Lucas Pouille a anticipé l’internement et a loué une maison

Le sport d’élite, en tant que catégorie de travail et de catégorie professionnelle, est très limité, non seulement pour la compétition mais aussi pour l’entraînement. Beaucoup et beaucoup parviennent à articuler et à adapter leurs entraînements à l’espace qu’ils ont laissé dans l’enceinte du Coronavirus Les Européens vivent principalement avec. Cependant, il y a des joueurs de tennis qui ont anticipé dans le temps et qui ont pu trouver l’opportunité de trouver un endroit approprié pour continuer à s’entraîner sur un court de tennis.

C’est le cas de Lucas Pouille, comme le rapporte le média français ‘FranceTVInfo’, qui interprétant ce qui allait se passer en France, a décidé à la hâte de louer une maison avec un court de tennis, en particulier sur la Côte d’Azur. “Il est clair que je pensais que nous devions agir rapidement. Je me suis dit que si nous allions être confinés, avant que le président de la République n’annonce cette mesure, nous devrions trouver une maison et je suis parti vers le sud à partir de mardi. Et nous y serons à la maison pendant la détention. J’avais ce sens de l’odorat. “

“Nous essayons de rester en forme pour ne pas nous blesser”

“L’entraînement se passe bien, précise Lucas Pouille. C’est principalement de l’entretien. On frappe le ballon, on observe les sensations, on fait du physique. L’objectif n’est pas de tout perdre pour être prêt quand il faut reprendre un entraînement intensif, car cet enfermement peut être long ” Mais Pouille n’est pas parti seul. En plus de sa petite amie, il partage une maison avec son compatriote Grégoire Barrère, numéro 95 au monde.

“Quand Lucas a proposé de partir avec lui dans le sud, j’ai pensé que ce serait l’idéal de continuer l’entraînement. Nous ne jouons pas de matchs, mais nous faisons des séries pour maintenir le niveau. Nous essayons de rester en forme pour ne pas nous blesser quand nous devons recommencer et ne pas avoir de poids qui perdre. Nous sommes conscients que nous sommes privilégiés. Tous les grands athlètes n’ont pas notre chance. “

Mais tout n’est pas du tennis. Le Français passe son temps à varier sa routine entre passe-temps, consoles de jeux ou films. “Nous sommes souvent dans le jardin. Nous parlons beaucoup, nous jouons à des jeux de société, nous jouons aux cartes. Nous regardons des films, des séries, nous jouons à la Playstation. Et nous faisons de la paperasse, nous faisons de la paperasse administrative. En fait, nous faisons tout que nous n’avons pas l’habitude de faire ou que nous n’avons pas le temps de faire, mais les journées sont encore un peu longues. “

.