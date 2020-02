Lucas Pouille hors d’Acapulco, débutera la saison au Indian Wells Challenger

La star du tennis français Lucas Pouille, 25 ans, a encore retardé son retour en annonçant son retrait du prochain Open de Mexico à Acapulco. Le joueur de 25 ans s’est retiré de la Coupe ATP, d’Adélaïde International et de l’Open d’Australie en raison d’une blessure au coude, mais espérait qu’il serait prêt à commencer sa saison en février.

Malheureusement, ce n’était pas le cas, car le Français a également été contraint de sauter les événements ATP de ce mois-ci à Montpellier et Rotterdam et il devrait maintenant manquer l’événement ATP de la semaine prochaine à Acapulco. Pouille, qui a chuté à Non.

62ème mondial après n’avoir pas défendu ses points en demi-finale de l’Open d’Australie à partir de 2019, il n’a jamais joué à Acapulco. Le quintuple champion de l’ATP, Pouille, débutera sa campagne 2019 au Indian Wells Challenger, qui se déroulera du 02 au 08 mars.

“Dans la mauvaise nouvelle: je ne pourrai pas faire mon retour à Acapulco comme prévu, j’en suis vraiment désolé. Mais dans la bonne nouvelle: je reviendrai en tournée début mars à la série Oracle Challenger à Indian Wells “, a annoncé Pouille sur Twitter.