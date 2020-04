Lucas Pouille: “Nous traversons une période difficile”

Pour de nombreux connaisseurs de ce sport, et en particulier pour les joueurs de tennis, ils conviennent que la saison la plus difficile pour un joueur est celle immédiatement après l’éclosion. Eh bien, après avoir vu la situation que nous vivons un autre jour, cette déclaration perd sa valeur. La pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde signifie que nous n’avons pas de tennis avant juillet, et peut-être qu’il sera prolongé de quelques mois, étant donné la situation délicate que nous traversons. Le tennis, contrairement à d’autres sports, sera l’un des derniers à revenir à la normale en raison de ses caractéristiques, puisque chaque semaine les joueurs parcourent le monde pour jouer leurs tournois.

C’est à cause de ce type de situation que des nouveautés apparaissent pour que le monde du tennis reste sans nouvelles. Cette semaine a lieu le Mutua Madrid Open Virtual Pro 2020, un tournoi de tennis Play Station 4 où de nombreux joueurs de tennis se battent pour devenir le champion de cette édition. Le Français Lucas Pouille est l’un des participants et dans une interview au journal français L’Equipe, il fait une brève revue.

Conflit Mutua Madrid Open Virtual Pro 2020: «C’était certainement une très bonne idée de la part de l’organisation. C’est une nouveauté et tout est destiné à de bonnes causes. C’est formidable que de nombreux joueurs de tennis, hommes et femmes, se réunissent pour jouer à un tournoi de tennis en ligne depuis nos foyers en ces temps difficiles. »

Progrès dans le jeu vidéo: «Depuis le début de cette période de confinement, j’ai passé plusieurs heures à jouer au jeu. Je ne sais pas si je serai le meilleur ou pas mais je sais que j’ai fait beaucoup de progrès. J’essaierai d’être compétitif et de gagner autant de matchs que possible. »

Qui est Lucas Pouille le meilleur joueur de tennis dans les jeux vidéo?: «Je sais que Gael Monfils est une personne qui passe beaucoup de temps avec les jeux vidéo. Il faudra aussi voir combien les joueurs de tennis se sont entraînés ces derniers jours. Le Tennis World Tour est un jeu auquel il faut savoir s’adapter, gérer ses mouvements et passer de nombreuses heures à comprendre. »

Groupe avec Alexander Zverev, David Goffin et Karen Khachanov: «S’il s’agissait d’un tournoi normal et ordinaire, ce serait un groupe très difficile (rires). Je ne sais pas quel niveau tout le monde a dans ce jeu. Je sais qu’ils jouent un peu mais je ne sais pas dans quelle mesure. J’essaierai de gagner les trois matchs pour pouvoir passer au tour suivant. “

Isner a déclaré que vu le casting des joueurs de tennis qui jouent au tournoi préfère jouer en ligne que dans la vraie vie: “Nous savons déjà qu’Isner déteste un peu plus l’argile s’il a rencontré des joueurs de tennis spécialisés sur terre. Il souffre beaucoup à Madrid de l’altitude et pourquoi son service n’affecte pas autant son rival que sur les courts en dur ».

Pouille s’intéresse à ce qui se passe dans la société en ce moment: «J’ai l’habitude de lire de nombreux journaux pour réfléchir et découvrir ce qui se passe ailleurs. J’ai toujours été une personne qui rattrape tout ce qui se passe dans le monde. Nous sommes dans un moment totalement nouveau, luttant contre un virus qui a stoppé le monde »

Soutenez l’idée de jouer des tournois d’exhibition à huis clos: «Il sera très difficile pour le tennis de revenir à la normale dans quelques mois. En France, une initiative est venue de Thierry Ascione et de la FFT pour faire une tournée estivale, permettant aux joueurs de tennis français de faire leur profession, de se préparer physiquement au retour du tennis et surtout de divertir les fans de leur cas. L’initiative de Patrick Mouratoglou me semble également très réussie et toute initiative de ce type serait très bonne ».

