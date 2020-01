Lucas Pouille se retire de Montpellier, Rotterdam

Le n ° 24 mondial Lucas Pouille a retardé son retour après s’être retiré des prochains événements en salle à Montpellier et Rotterdam. Pouille, 24 ans, a annoncé sa décision sur Twitter et a souligné que son objectif est de revenir à “100%” et “sans ressentir de douleur”.

Le Français a subi un coup dur en début de saison en se retirant de l’ATP Cup, d’Adélaïde International et de l’Open d’Australie à cause d’une blessure au coude. Le joueur de 25 ans devait faire son retour en compétition début février mais ce ne sera malheureusement pas le cas.

Pouille a fait quatre apparitions à Montpellier tout au long de sa carrière, alors qu’il a joué deux fois à Rotterdam. L’ancien numéro 10 mondial Pouille a remporté son premier titre à Montpellier en 2018 après avoir battu Richard Gasquet lors d’une finale entièrement française.

Le Français n’a pas connu un succès similaire à Rotterdam car il y a récolté deux sorties au premier tour. À l’heure actuelle, le quintuple champion de l’ATP fera probablement sa saison à Acapulco, qui se déroule du 24 au 29 février.