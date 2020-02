Lucas Sithole accepte l’interdiction de l’ITF; Dit reviendra quand les bandes se termineront en septembre 2021

Le joueur sud-africain de tennis en fauteuil roulant Lucas Sithole a accepté la décision de la Fédération internationale de tennis (ITF) de l’interdire pendant deux ans de toutes les formes de compétition après avoir omis de se conformer aux exigences d’être disponible et accessible pour les tests trois fois dans un délai de 12 mois période, selon Sport24.

Sithole, 33 ans, a déclaré: “Je prends l’entière responsabilité de mes erreurs qui ont conduit à ma suspension. Je respecte la décision de l’ITF et je continue à soutenir le programme antidopage de tennis et leur lutte pour garder notre sport propre.

Je peux également confirmer que tout au long de ma carrière, je n’ai jamais testé positif pour des substances interdites ou illégales. La première moitié de 2019 a été une période difficile pour moi, j’ai perdu quelques membres de ma famille proche et j’ai dû faire des voyages imprévus à Newcastle (en KZN), ce qui a contribué à mon indisponibilité.

Pendant cette période, le tennis en fauteuil roulant en Afrique du Sud a également fermé ses activités et vendu la maison des athlètes – qui était notre logement permanent. Cela a créé des défis pour moi. Je voudrais exhorter les autres joueurs à toujours fournir des informations de localisation correctes et à bien comprendre l’implication de ce qui pourrait arriver si les tests sont manqués. “

Sithole est admissible à retourner à la compétition le 30 septembre 2021 et dit qu’il prévoit de rester en forme afin de faire un retour à la fin de son interdiction. “J’ai l’intention de continuer à m’entraîner dur pour rester en forme mentalement et physiquement, afin de me préparer à mon retour en 2021.”

Sithole a remporté le tournoi de tennis en fauteuil roulant de l’US Open 2013 et le Grand Chelem de l’Open d’Australie en double, en partenariat avec David Wagner, faisant de lui le premier joueur africain à remporter un événement Super Series ou un Grand Chelem. En 2018, Sithole était également finaliste aux côtés de Dylan Alcott lors de la toute première épreuve de quads double masculin lors des Championnats de Wimbledon 2018.