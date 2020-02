Luciano Doria, le combat officiel de l’Open d’Argentine

Quand on a six ou sept ans et que l’on commence à brandir une raquette, certains rêves surgissent. “Je veux être comme Federer, Nadal ou Djokovic”, répètent-ils encore et encore. Chaque semaine, ils se rendent dans les clubs pour frapper le fronton ou pour apprendre de leurs professeurs. De plus, ils profitent de la mondialisation et, par conséquent, s’assoient devant un téléviseur ou connectent leur Smartphone pour voir leurs idoles.

Ensuite, les garçons grandissent et les demandes (propres et externes) augmentent. La course devient plus complexe et, en bref, elle devient un combat constant pour atteindre les objectifs. En ce sens, la plupart des joueurs, ceux qui ne sont pas hors série, se battent et se battent pour trouver le chemin qui les mène à ce désir qu’ils avaient depuis l’enfance. Tel est le cas de Luciano Doria, actuel 1527 du monde (il est devenu 1026), qui à 27 ans ne se lasse pas d’aviron pour rejoindre le rivage. Et bien que le but final soit encore loin, cette semaine ce fut un plaisir – même pour quelques jours – de pouvoir partager l’entraînement avec les joueurs qui ont participé à l’Open d’Argentine.

-Comment avez-vous reçu l’appel pour être le sparring officiel du tournoi?

– Santiago Blanco de l’AAT (Argentine Tennis Association) m’a contacté pour voir si je voulais m’entraîner avec (Jozef) Kovalik et j’ai accepté. Plus tard, déjà à l’intérieur du club, je préparais plusieurs entraînements. Mon entraîneur, César Ciappari, connaît également la plupart des joueurs du circuit, ce qui m’a favorisé.

– Avec quels joueurs pourriez-vous vous entraîner?

-Kovalik a été le premier. Puis j’ai eu la chance de pratiquer avec (Facundo) Bagnis, (Federico) Delbonis, Albert Ramos, Pedro Sousa [finalista del torneo], Fran Cerúndolo et (Fernando) Romboli pour l’aider un peu avec quelques plans doubles.

– Leur avez-vous demandé conseil?

-Nous parlons beaucoup de tennis. Il est toujours bon d’écouter ceux qui sont au-dessus de vous à la fois dans le classement et dans l’expérience.

-Quelle est la chose la plus rentable que vous ayez retirée de ces séances d’entraînement avec des joueurs qui rivalisent au plus haut niveau?

– Sans aucun doute, avoir pu obtenir toutes les informations possibles sur la façon dont ils s’entraînent à ce qu’ils mangent, comment ils font des entrées d’échauffement, des allongements et, bien sûr, le rythme que cela vous donne pour pouvoir plus tard le jeter dans vos matchs.

-Est-ce que l’un d’eux a été surpris?

-Il ne restait que l’humilité avec laquelle ils travaillent et leur engagement à cet égard. Vous vous retrouvez contagieusement impatient d’avancer.

La vie d’un joueur de tennis n’est pas facile, mais bien au contraire. C’est pourquoi Doria – malgré les difficultés – continuera de parcourir le monde avec son sac de raquette accroché à ses épaules avec la même illusion que d’habitude. Et rien de mieux que d’avoir profité de cette semaine pour nourrir ce rêve qui lui passe par la tête tous les jours.

