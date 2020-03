Lukasz Kubot et Marcelo Melo battent les têtes de série dans la finale du thriller Acapulco

Les têtes de série n ° 2 Lukasz Kubot et Marcelo Melo ont remporté leur premier titre de la saison à Acapulco après avoir sauvé deux balles de match pour battre les têtes de série et remporter une finale à suspense. Kubot et Melo se sont remis d’un set down en finale contre Juan Sebastian Cabal et Robert Farah alors qu’ils devançaient l’équipe de double la mieux classée au monde 7-6 (6) 6-7 (4) 11-9 en un peu plus de deux et une demi-heure de jeu.

Après quatre interruptions de service au cours des cinq premiers matchs du match – deux de chaque côté – les équipes ont beaucoup servi car aucune des deux paires n’a abandonné de service dans le reste de la finale. Kubot et Melo, les champions de Wimbledon 2017, ont sauvé un point de consigne dans le 10e match du premier set avant de réaliser leur deuxième set set dans le premier set tie-break pour gagner une première manche serrée.

Mais les Colombiens les mieux classés ont refusé de descendre sans grand combat alors qu’ils convertissaient leur premier point de set au deuxième set tie-break pour forcer un décideur. Cabal et Farah semblaient être prêts pour une victoire de retour, mais ils ont ensuite battu une avance de 9 à 7 en bris d’égalité alors que Kubot et Melo ont remporté quatre points d’affilée pour combler le déficit et revendiquer une victoire âprement disputée.

Ailleurs, John Peers et Michael Venus ont tout gagné à Dubaï, tandis que Roberto Carballes Baena et Alejandro Davidovich Fokina ont tout fait pour le tout premier ATP Santiago. Les pairs australiens et Vénus de Nouvelle-Zélande ont scié non.

4 têtes de série Raven Klaasen et Oliver Marach à 6-3 6-2 dans la finale de Dubaï pour soulever leur titre de première équipe. Peers et Venus ont réclamé une pause dans le premier set, deux autres breaks dans le deuxième set et ont sauvé les deux points de rupture auxquels ils ont dû faire face en seulement 59 minutes de jeu.

Peers et Venus, qui se sont associés pour la saison 2020, n’ont pas perdu un set toute la semaine à Dubaï car il leur a fallu quatre épreuves pour remporter leur premier titre par équipe. Pendant ce temps, les Espagnols non-classés Carballes Baena et Davidovich Fokina ont réussi une victoire surprise 7-6 (3) 6-1 sur No.

2 têtes de série Marcelo Arevalo et Jonny O’Mara en finale de Santiago. Les Carballes Baena et Davidovich Fokina ont effectué une première pause au premier set mais ont également sauvé le point de set dans le 12e match du premier set pour forcer un tie-break – qu’ils ont gagné après avoir réalisé leur deuxième set set.

Les deuxièmes têtes de série n’ont pas récupéré après avoir perdu un match serré alors que les Espagnols ont réclamé deux pauses dans le deuxième set et n’ont perdu aucun match de service pour remporter leur premier titre d’équipe.