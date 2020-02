Luke Saville réfléchit à son sensationnel Open d’Open d’Australie et à Max Purcell

L’Australien Luke Saville, 26 ans, a tiré des points positifs de sa campagne de double et de celle de son bon ami Max Purcell à l’Open d’Australie après que les deux n’aient pas tout gagné à Melbourne Park. Saville et Purcell, qui ont reçu un joker dans l’épreuve de double, ont organisé une course sensationnelle pour faire leur première finale du Grand Chelem devant leurs fans à Melbourne.

Malheureusement pour la paire australienne, ils ont failli devenir le premier duo australien à tout gagner à Melbourne Park depuis 1997 alors que Rajeev Ram et Joe Salisbury ont remporté la finale 6-4 6-2. “C’était très amusant de partager le terrain avec un très bon compagnon”, a déclaré Saville, selon le site Web de l’Open d’Australie.

«Et gagner cinq matches lors d’un Grand Chelem, c’est incroyable. Ce n’était pas le résultat que nous voulions aujourd’hui. Nous avons bien joué au premier tour, décrocher les huitièmes têtes de série au deuxième tour dans une épopée était incroyable. “Probablement le semi [was a highlight], venir d’un set down contre les quatrièmes têtes de série, et même notre troisième tour, sur Show Court 3, le jour de l’Australie, était une blague. “

Avant l’Open d’Australie, Saville et Purcell ont remporté le Canberra Challenger. Ils espèrent maintenant tirer parti de leur solide début de saison et profiter d’une grande année. “Juste toute la semaine. Nous avons même assez bien joué en simple.

Maxie s’est qualifié, ce qui était également énorme pour lui. J’ai perdu le deuxième tour dans un cœur brisé qui a été difficile. Mais nous pouvons vraiment construire sur cet Aussie Open, honnêtement, ça a été des montagnes russes, ça fait de longues semaines pour nous, on va prendre quelques jours pour digérer le résultat. Cela prépare vraiment notre année, honnêtement “, a ajouté Saville.