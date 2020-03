L’un des meilleurs matchs auxquels nous avons joué

Dans une interview à Eurosport intitulée «My Grand Slam Journey», Roger Federer a été montré quelques vidéos de ses «souvenirs de l’Open d’Australie» et a été invité à décrire chacun d’eux. Après avoir évoqué sa défaite en 2000 contre Arnaud Clément, le Suisse a rappelé son titre de 2004 et la finale face à son “bon ami” Marat Safin.

La troisième vidéo a commencé avec Federer en larmes réconforté par son rival Rafael Nadal lors de la cérémonie de remise des prix, après que l’Espagnol a vaincu le Suisse dans un thriller en cinq sets, en finale de l’Open d’Australie 2009. Ce fut une perte déchirante pour Federer, car il a eu l’occasion d’égaler le record de tous les temps du Grand Chelem gagné, qui était détenu à l’époque par Pete Sampras, avec 14 Majeurs.

C’est également le cinquième match consécutif (et final) que Federer a perdu contre Nadal. «Oui, c’est donc… oh je me demande quelle année c’est? Je ne sais pas, je me souviens juste de Rafa et de moi… Je pensais que nous jouions tous les deux un grand tennis », a déclaré pour la première fois le champion des 20 Grands Chelems à Eurosport.

Le natif de Bâle a ensuite vu certains des moments forts de ce match épique qui s’est terminé 7-5 3-6 7-6 3-6 6-2 en faveur de Nadal après quatre heures et vingt-trois minutes: «C’était peut-être l’un des les meilleurs matchs que je pense que nous ayons jamais affrontés.

C’était incroyable ce qu’il (Rafael Nadal) a pu découvrir ». “Vous savez, ce n’était pas super rapide, le court, et je sentais juste que je devais essayer toutes les astuces que j’avais dans le livre pour essayer de le manœuvrer.

J’ai essayé de jouer de manière agressive et c’était incroyable de voir comment il défendait, défendait et défendait… et à la fin il a eu raison de moi. C’était donc un grand match dans l’ensemble, je pense », a-t-il conclu.