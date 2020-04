L’unité d’intégrité du tennis émet un avis sur les événements non autorisés

La Tennis Integrity Unit a publié un avis aux joueurs de tennis professionnels concernant la participation à des événements non autorisés – disant que certaines règles anti-corruption continuent de s’appliquer à eux pendant la fermeture du tennis.

Dans son communiqué de presse, la TIU déclare: “La suspension du tennis professionnel est une période incertaine et difficile pour la communauté du tennis. Bien que tous les événements ATP, WTA et ITF soient actuellement suspendus jusqu’au 13 juillet 2020 au moins, certains matchs d’exhibition organisés en privé, des tournois et même des événements eSports commenceront à avoir lieu où et quand les restrictions du gouvernement local le permettront.

Nous comprenons que ce seront des opportunités intéressantes pour beaucoup d’entre vous désireux de jouer et de gagner un revenu. Bien que les opportunités de jeu créées soient les bienvenues, nous devons vous informer qu’il peut y avoir un risque élevé de corruption et d’approches corrompues dans certains de ces environnements.

Étant donné que ces événements peuvent ne pas être organisés ou reconnus par les organes directeurs ou les associations nationales, il est très important que vous compreniez que les règles anti-corruption continueront de s’appliquer à vous. “L’avis de la TIU continue de dire que les joueurs restent couverts par le Tennis Anti-Corruption program during the shutdown – “En tant que joueur de tennis couvert par le Tennis Anti-Corruption Program (TACP), il vous est rappelé que:

Vous ne pouvez parier sur aucun événement de tennis. Vous ne devez pas faciliter ou encourager les autres à parier sur un événement de tennis.

Cela comprend, mais sans s’y limiter, la tenue d’apparitions personnelles ou la participation à des événements organisés par des sociétés de paris sur le tennis, ainsi que la promotion des paris sur le tennis via les médias sociaux ou des liens vers leurs sites Web.

Vous ne pouvez pas être employé ou autrement engagé par une société de paris sur le tennis, par exemple en étant parrainé par elle.

Vous ne pouvez pas non plus porter de vêtements ou utiliser des équipements affichant des logos, des graphiques ou du texte liés aux sociétés de paris sur le tennis.

La TIU ajoute également qu’ils peuvent être contactés par n’importe quel joueur pendant ce temps pour obtenir des conseils sur toutes les requêtes qu’ils ont et devraient signaler à la TIU toute approche liée à la corruption comme ils le feraient normalement.