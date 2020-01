L’unité d’intégrité du tennis révèle des mises à jour intéressantes dans les alertes de paris

L’Unité de l’intégrité du tennis a déclaré avoir reçu 138 alertes de paris en 2019, le plus bas qu’ils aient reçu depuis le début des rapports en 2015, selon Insider Sport. Le chiffre représente une baisse de 48% par rapport à 2018 et aux chiffres trimestriels de 2019.

En outre, chacun des chiffres trimestriels pour 2019 a enregistré les scores les plus bas par rapport aux statistiques d’alertes de match pour une année sur deux. Des sanctions régulières des joueurs par la TIU ainsi que des arrestations et des détentions de joueurs de tennis en Europe par les forces de l’ordre pourraient être quelques-unes des raisons qui contribuent à la réduction du nombre d’alertes.

Nigel Willerton, directeur du TIU, a déclaré: «2019 a été une autre année de croissance et de développement pour le TIU. D’un point de vue opérationnel, l’année a été marquée par une baisse marquée du nombre d’alertes de match reçues du secteur des jeux réglementés.

Le total de 138 alertes en 2019 est le plus bas depuis le début des rapports publics en 2015 et est près de 48% inférieur au total pour 2018. Bien qu’il soit encourageant de constater que moins de correspondances suspectes ont été identifiées, il ne peut y avoir de place pour la complaisance, d’autant plus que les nombreuses d’autres formes d’intelligence recueillies par le TIU continuent de montrer des cas fréquents de tentative et de corruption réelle, principalement aux niveaux inférieurs du sport.

Tout au long de l’année, nous avons travaillé en étroite collaboration pour soutenir les importantes opérations de police en Belgique, en France et en Espagne impliquant des joueurs de tennis, qui ont été initiées à l’origine par des informations fournies par la TIU. Une fois ces enquêtes et ces affaires pénales terminées, la TIU sera en mesure de porter des accusations en vertu des règles anti-corruption du tennis contre ceux qui ont été impliqués ».

Jennie Price CBE, présidente indépendante du conseil de surveillance de l’intégrité du tennis, a conclu: «2020 apportera de nouveaux défis. Les paris sportifs continuent de croître, avec l’ouverture de nouveaux marchés aux États-Unis et l’augmentation des jeux de hasard en ligne.

C’est une année olympique et paralympique, mettant la lutte contre le dopage sous un jour encore plus brillant. Avec plus de ressources, plus d’indépendance et un engagement continu envers l’excellence, le TIU et le conseil d’administration sont déterminés – et bien équipés – pour répondre ».