L’US Open 2020 garde ses dates et envoie un message à Roland Garros

Le changement brusque et inattendu de la date de Roland Garros 2020 Il a des effets collatéraux sur le calendrier du tennis et l’un des plus touchés pourrait être le US Open 2020. Cependant, les organisateurs du Grand Chelem américain ont publié un communiqué dans lequel ils réaffirment leur décision de jouer le tournoi du 24 août au 13 septembre. Si le coronavirus parvient à se maîtriser avant l’été, comme prévu, il ne devrait pas y avoir de problème pour que la Big Apple accueille un tournoi qui ne sera pas celui qui clôturera le cycle du Grand Chelem cette saison. En outre, dans cette déclaration, l’USTA envoie un message clair à Roland Garros. “À un moment où le monde marche ensemble, nous reconnaissons qu’une décision de ce calibre ne doit pas être prise unilatéralement et, par conséquent, si le tournoi doit être retardé ou annulé, nous ne le ferons qu’après avoir consulté l’ATP, la WTA, L’ITF et d’autres partenaires, tels que la Laver Cup.

