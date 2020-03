La première édition de l’US Open a eu lieu à Newport, Rhode Island, en 1881, y restant jusqu’en 1914. À partir de 1924, l’US Open a trouvé sa maison au tout nouveau Forest Hills Stadium de New York, en restant sur le site emblématique depuis plus de 50 ans et ayant la surface de l’herbe dans chaque édition jusqu’en 1974, passant à l’argile Har-Tru l’année prochaine et la conservant pendant trois saisons.

En 1978, l’USTA National Tennis Center était prêt à accueillir l’US Open à Flushing Meadows, dans le Queens, sur les courts en dur de DecoTurf, certains des joueurs les plus légendaires soulevant le trophée à New York au cours des 42 prochaines années. Après plus de quatre décennies, les organisateurs de la dernière Major de la saison (ce ne serait pas le cas en 2020, apparemment) ont décidé de changer de fournisseur et ont signé un partenariat de cinq ans avec Laykold.

La société Advanced Polymer Technology refera surface Arthur Ashe et les courts restants du Centre national de tennis USTA Billie Jean King, tout le monde espérant accueillir les joueurs dans les deux premières semaines de septembre si le coronavirus permet à la saison de reprendre bientôt.

Layklold a fait surface à l’Open de Miami et à l’Open de New York, fournissant le terrain pour six Challengers en France et cinq aux États-Unis. «Les nouveaux terrains Laykold seront fabriqués par Advanced Polymer Technology (APT), membre de Sport Group, la plus grande entreprise mondiale dédiée aux surfaces sportives.

APT est unique dans l’industrie pour sa chaîne d’approvisionnement mondiale entièrement intégrée – des matières premières à l’installation. Cette chaîne d’approvisionnement intégrée permettra d’assurer la cohérence du contrôle de la qualité des tribunaux, la performance de jeu et la durabilité.

Les courts de Laykold sont les seuls courts avec pare-vapeur conçus spécifiquement pour le système judiciaire, ce qui augmente également considérablement la cohérence des performances et de la vitesse du terrain. Les tribunaux de Laykold possèdent les références environnementales les plus importantes de l’industrie.

APT est le seul fabricant de courts certifié ISO 14001 au monde. En tant que tels, ils sont pleinement conformes à tous les aspects de la durabilité et alignés sur les engagements et les valeurs de durabilité de l’USTA. À la fin de la transformation complète du Centre national de tennis USTA Billie Jean King, nous avons estimé qu’il était temps d’explorer toutes les nouvelles approches et technologies pour le surfaçage des courts “, a déclaré Danny Zausner, directeur des opérations du Centre national de tennis USTA Billie Jean King. .

“Au cours de cette exploration, Laykold a rapidement atteint le sommet, et en travaillant avec eux, nous sommes convaincus que nous disposerons des terrains les plus performants et les plus performants au monde.” “Laykold fait confiance dans l’industrie des courts de tennis depuis 75 ans et l’ajout de l’US Open à notre liste d’événements majeurs dans le monde est un moment décisif pour nous”, a déclaré Jim Sacco, chef de l’exploitation de Advanced Polymer Technology.

“Nous attendions une occasion de montrer notre qualité au plus grand tournoi de tennis du monde, et nous sommes ravis d’avoir été choisis. Nous sommes prêts pour le Grand Chelem.”