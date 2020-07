L’US Open doit continuer même si les meilleurs joueurs ne peuvent pas rivaliser

Les Américains Sam Querrey et Tennys Sandgren affirment que l’US Open devrait toujours se poursuivre même si les meilleurs joueurs, comme Novak Djokovic et Rafael Nadal, ne participent pas au tournoi. Roger Federer a déjà annoncé qu’il ne concourra plus cette année en raison de sa blessure au genou.

L’US Open devrait débuter à New York fin août et plusieurs protocoles seront mis en place pour assurer la sécurité des joueurs impliqués.

Querrey et Sandgren parlent de l’US Open sans Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal

S’adressant au magazine Forbes, Querrey a déclaré: «Ce serait une déception, mais le spectacle doit continuer.

S’il y a huit Américains qui ne peuvent pas y aller et y jouer, ils devraient quand même jouer l’Open de France. Je serais déçu de le manquer, mais si cela signifie que les 90% des autres meilleurs joueurs du monde peuvent sortir et jouer un Grand Chelem, je voudrais vraiment que ça continue. »

Querrey ajoute qu’avec l’absence des meilleurs joueurs, le tirage au sort pourrait permettre à quelqu’un de remporter un Grand Chelem. « J’adorerais le gagner. Mais le tennis a été formidable parce qu’il y a eu Roger, Rafa et Novak pendant 15 années consécutives.

Je pense que la domination par un [person] ou un petit groupe de personnes dans un sport est vraiment bon pour ce sport. Si nous n’avons pas cela pour un US Open, cela ne fera ni ne cassera rien. « Sandgren, qui a perdu contre Federer en quart de finale de l’Open d’Australie plus tôt cette année, dit: » Nous verrons mais je suis enthousiasmé par l’événement et je pense que les États-Unis

Open est plus grand qu’un couple. Je pense que le tournoi se passera bien malgré tout. Je pense que c’est bon pour le sport si nous pouvons réussir et faire jouer le tournoi. Je pense que l’USTA a fait assez de choses là où nous devrions être dans un environnement sûr et le tournoi devrait se dérouler assez bien ».

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont tous en compétition pour le record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem de l’histoire du tennis masculin – Federer est l’actuel leader avec 20 tournois du Grand Chelem, suivi de Rafael Nadal avec 19 tournois majeurs et Novak Djokovic avec 17 tournois titres.