La légende du tennis français, Henri Leconte, a déclaré que le tournoi du Grand Chelem de l’US Open à New York en août devrait être annulé car de nombreux joueurs ne souhaitent pas se rendre aux États-Unis dans l’environnement actuel.

Henri Leconte dit que l’US Open doit être annulé

S’adressant à Ouest France au sujet des projets de tenir l’US Open et le French Open, Leconte a déclaré: « Cela (l’US Open) n’est pas possible, il doit être annulé.

Je pense que beaucoup de joueurs ne vont pas y aller. D’abord pour des raisons de santé, la pandémie est loin d’être terminée. Et aussi parce que vous ne pouvez pas participer à un Grand Chelem à huis clos. Je n’ose même pas imaginer l’atmosphère que cela aurait.

Nous l’avons vu avec l’UTS de Mouratoglou, regarder un jeu depuis votre écran n’a pas la même saveur. La Fédération française et Guy Forget (directeur du tournoi) ont eu le courage de vouloir reporter l’Open de France. Déjà, ce ne sera pas à huis clos.

Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir un superbe bureau central à Roland Garros, avec couverture et éclairage sur tous les terrains. Cela n’interrompra pas le match. Les conditions de jeu ne seront évidemment pas les mêmes, mais cela fait partie du jeu. «

Leconte dit que les corps de tennis doivent travailler ensemble pour aider à maintenir le sport à flot pendant ces périodes. «Nous devons cesser de toujours vouloir plus, plus, sinon nous tuerons l’oie qui pond les œufs d’or. Il est temps de passer à un autre modèle et de revenir à des choses plus simples et plus saines.

Nous devons nous réinventer. La WTA et l’ATP pourraient, par exemple, se réunir pour organiser des tournois mixtes. Cela amènerait plus de gens. On pourrait également envisager de rationaliser les circuits dans une zone géographique pendant un certain temps. Cela éviterait les déplacements et permettrait d’amortir les coûts.

Je pense que c’est une bonne formule, tant pour les joueurs que pour ceux qui les suivront. « Leconte, le dernier Français à atteindre la finale à Roland-Garros, affirme que le français Gael Monfils a le potentiel pour remporter le tournoi.

« Je pense que Gaël Monfils a le potentiel. J’ai vu qu’il s’est récemment retiré d’un tournoi en Autriche, probablement pour bien se préparer. Par la suite, il peut y avoir beaucoup de surprises cette année. Les favoris sont toujours les mêmes. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver, nous pouvons avoir une agréable surprise «

Henri Leconte a également remporté le titre de Roland-Garros en double masculin en 1984 et a aidé la France à remporter la Coupe Davis en 1991. Le classement de Leconte en simple en carrière était le n ° 5 mondial.