«L’US Open doit trouver un moyen d’aller de l’avant»

Depuis début mars, la tournée mondiale de tennis s’est arrêtée en raison de la pandémie et ne se jouera qu’au moins mi-juillet après l’annulation de Wimbledon. L’ancien numéro 1 mondial Boris Becker espère que l’US Open se jouera (presque miraculeusement) fin août, sinon de nombreux joueurs risqueraient de connaître de graves difficultés économiques.

“S’il y a un match en ce moment, le monde entier regardera et les revenus de la télévision entreront”, a déclaré Becker à la légende indienne Vijay Amritraj. «Si j’étais aux commandes, j’essaierais certainement d’avoir l’US Open.

Je sais que la situation n’est pas bonne à New York et j’espère que les choses s’améliorent. Mais si l’US Open ne se produit pas, le reste de la saison de tennis pourrait bien être annulé. Qu’allez-vous faire avec ces centaines de personnes qui ont besoin de vivre? » Boris estime qu’il est essentiel pour le bien-être et les moyens de subsistance des joueurs de reprendre le tennis le plus rapidement possible.

“La plupart des joueurs de tennis en dehors du top 50, hommes ou femmes, ont besoin du chèque de paie hebdomadaire”, a ajouté l’Allemand. «Depuis 30 ans, l’ATP, la WTA et l’ITF ne se sont jamais entendus et ne se sont inquiétés que de leurs propres tournois.

Mais maintenant, tout le monde est dans le même bateau et se débat. C’est l’occasion d’une vie de rassembler tout le monde. Le tennis est l’un des rares sports qui peuvent être pratiqués sans spectateurs. Ce n’est pas idéal, mais la plupart des joueurs de tennis doivent gagner leur vie. Si tout est annulé pour les prochains mois, la moitié des joueurs devront chercher d’autres emplois ».