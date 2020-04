L’US Open maintient son plan d’organiser le tournoi

Quelques minutes après que Wimbledon 2020 a confirmé l’annulation du tournoi, le dernier Grand Chelem du calendrier, qui cette saison pourrait être l’avant-dernier après la décision de Roland Garros d’aller plus tard, a annoncé que son intention pour le moment était d’aller de l’avant. Le US Open 2020 a publié un communiqué dans lequel étant conscient qu’il devra continuer à surveiller toute la situation, son idée est de tenir son tournoi si le Covid-19 le permet. Bien qu’il soit encore temps pour cela, nous verrons si l’US Open résiste à l’époque et aux conséquences de la pandémie, qui a déjà réclamé six mois de calendrier de tennis.

