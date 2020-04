L’US Open publie sa déclaration après l’annulation de Wimbledon

La pandémie de COVID-19 a conduit à l’annulation de Wimbledon pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en 1945. Pour la toute première fois depuis l’Open Era, le major du court de gazon a été annulé. De plus, de nombreux tournois depuis mars 2020 ont été annulés, mais le tournoi de Flushing Meadows, US Open prévoit d’aller de l’avant selon leur calendrier.

Déclaration de l’US Open

Juste après l’annulation des 134e championnats, l’US Open a déclaré: «Nous comprenons les circonstances uniques auxquelles est confronté le All England Lawn and Tennis Club et le raisonnement derrière la décision d’annuler les championnats de Wimbledon 2020. À l’heure actuelle, l’USTA prévoit toujours d’accueillir l’US Open comme prévu. Et nous continuons à affiner les plans pour organiser le tournoi. “

Au total, 83 000 cas infectés par des coronavirus ont été enregistrés à New York. De plus, au Centre national de tennis USTA Billie Jean King, qui abrite l’US Open, 350 lits d’hôpital y ont été installés. Le stade Louis Armstrong servira à la préparation de 25 000 paquets de repas pour les patients.

«L’USTA surveille attentivement l’environnement en évolution rapide entourant la pandémie de COVID-19. Et il se prépare à toutes les éventualités », a poursuivi le tournoi avec leur déclaration.

“Nous comptons également sur le Medical Advisory Group de l’USTA ainsi que sur les responsables gouvernementaux et les responsables de la sécurité pour nous assurer d’avoir la meilleure compréhension de cette situation fluide. Dans tous les cas, toutes les décisions prises par l’USTA concernant l’US Open seront prises avec la santé et le bien-être de nos joueurs, de nos fans et de tous les autres participants au tournoi. »

L’US Open 2020 devrait avoir lieu entre le 31 août et le 13 septembre 2020. Les qualifications débuteront le 24 août. Et juste après la fin de l’événement Flushing Meadows, l’Open de France débutera le 20 septembre.